Praktisches Knowhow

Heilbronn. Um die interkulturelle Kompetenz im Unternehmen zu stärken, kann ein Training für die Belegschaft eine interessante Option sein. Bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 27. September, von 11 bis 12 Uhr im Rahmen des Formates „Divers gedacht vor der Mittagspause“ können Personal- und Unternehmensverantwortliche anhand eines Erfahrungsberichtes mehr über die praktische Umsetzung im Betrieb erfahren.

Das Online-Format gibt die Möglichkeit für einen praxisorientierten Einblick zu Themen des Diversity Managements. Bei der Veranstaltung ist Damir Baric, Personalleiter bei Börsig GmbH Electronic-Distributor, zu Gast.

Die Online-Veranstaltung richtet sich an HR-Verantwortliche, Personal- und Organisationsentwicklerinnen, Führungskräfte und Unternehmensverantwortliche, die sich mit dem Themenbereich beschäftigen und praktisches Know-how suchen. „Divers gedacht vor der Mittagspause“ ist eine Veranstaltung der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken und dem Welcome Center Heilbronn-Franken. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.