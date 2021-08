Präsenztermine online buchen

Main-Tauber-Kreis. Die baden-württembergischen Finanzämter sind ab 2. August wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Aufgrund der noch anhaltenden Pandemie ist es jedoch erforderlich, dass zunächst online auf der Homepage der Finanzämter ein Termin gebucht wird. Sofern Bürger keinen Zugang zur Onlinebuchung haben, kann ein Termin auch per Telefon gebucht werden. Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung steht der „Steuerchatbot“ der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung zur Verfügung. Dieser ist an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr online unter steuerchatbot.digital-bw.de erreichbar.

Außerdem hat die Steuerverwaltung des Landes Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Der Link zu den Erklärvideos ist im Internet auf den Startseiten der Oberfinanzdirektion Karlsruhe und den Finanzämtern zu finden. pm