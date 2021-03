Weikersheim. Dekanin Renate Meixner ist glücklich: Die evangelischen Kirchengemeinden des Weikersheimer Kirchenbezirks können von Gründonnerstag bis Ostermontag die gewohnten „Präsenz-Gottesdienste“ feiern. „Gemeinschaft ganz real, mit Leib und Seele“ im Gotteshaus erleben zu können, so die Dekanin, sei „erfreulich und ein Gewinn“. Möglich sei das, weil der Inzidenzwert, den die Fränkischen Nachrichten am Mittwoch veröffentlicht hätten, mit 175,2 deutlich unter der von den Pfarrern gezogenen Grenze von 250 liege. Somit könne all das stattfinden, was man in den letzten Tagen und Wochen mit viel Mühe vorbereitet habe. Diese Regelung betrifft alle Gottesdienste im Kirchenbezirk Weikersheim bis Ostermontag. Eine Einschränkung gibt es: Sollte der von den Fränkischen Nachrichten am Samstag veröffentlichte Wert über 250 liegen, sind die Pfarrämter um kurzfristige Absage gebeten.

