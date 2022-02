Positive Effekte für Vereine und Übungsleiter?

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Mit Jahreswechsel wurde der Solidarpakt Sport IV des Landes wirksam. „Mit der Verankerung des Solidarpakts im Landeshaushalt geben wir Sportverbänden und -vereinen eine nachhaltige und verlässliche Förderung für 2022 bis 2026, indem das Fördervolumen jährlich um 18 Millionen auf 105,5 Millionen Euro aufgestockt wird“, erklärt MdL Dr. Wolfgang Reinhart. „Mit dieser Vereinbarung ermöglichen wir neben den Schulkooperationen eine zukunftsfähige Gestaltung des Jugend-, Breiten- und Leistungssports, damit Baden-Württemberg auch weiterhin führendes Sportland bleibt.“

Bei einem Gesprächsaustausch erörterte Reinhart mit den beiden Sportkreisvorsitzenden Matthias Götzelmann (Tauberbischofsheim) und Volker Silberzahn (Mergentheim) sowie Sportkreisjugendreferent Michael Geidl sowohl mögliche Effekte des Solidarpakts für den Sportkreis, die Sportjugend und die Vereine in der Region als auch weitere Themen im Sportbereich.

Der bereits im 2021 zwischen Land und Landessportverband unterzeichnete Vertrag sichere dem organisierten, gemeinnützigen Sport für den Zeitraum von fünf Jahren eine kontinuierliche Finanzierung und biete Planungssicherheiten. Die Verlängerung des bisherigen Solidarpaktes bezeichnete Reinhart auch als Anerkennung des großen gesellschaftspolitischen Beitrags der Sportvereine und -verbände.

„Mir ist ein wichtiges Anliegen, dass die Gelder bei den Sportvereinen ankommen“, unterstrich Wolfgang Reinhart. „Durch den erhöhten Förderbetrag ist es möglich, die wertvolle und fast ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement geleistete Arbeit weiterhin auf hochqualitativem Standard fortzusetzen. Die Aufschläge bedeuten eine wegweisende und sinnvolle Unterstützung für alle Angebote und Leistungen der Vereine und deren Mitglieder“, prognostizierten die drei Sportvertreter. Hierbei seien besonders die Anhebung der Aufwandsentschädigungen für die Übungsleiter sowie die verschiedenen Kooperationen mit Kindergärten und Schule zu nennen, die nach wie vor zahlreich und auf hohem Niveau gegeben seien.

„Erst recht erfreulich sind die Zuschüsse aus dem Solidarpakt und deren Aufstockung, weil den Vereinen seit Beginn der Krise die aus Sportbetrieb oder Feiern und sonstigen Veranstaltungen generierten Einnahmen weitgehend weggebrochen sind“, fügten sie hinzu. Ebenso bedeutsam sei die Bezuschussung der Vereine für das Engagement im bautechnischen Bereich – speziell für Sportanlagen, Vereinsimmobilien oder Technikeinrichtungen, die umgebaut, modernisiert und energetisch saniert werden müssen.

Vor allem beim Indoorsport stelle sich die Situation der Aktivitäten schwierig dar. „Dies führt dazu, dass etliche Mitglieder in eine gewisse Passivität verfallen“, gab Volker Silberzahn zu bedenken. „Zwar lassen Aktivitäten im Freien mehr Spielraum zu, aber wenn es danach beispielsweise ans Duschen in den Vereinsheimen geht, sind wieder große Einschränkungen zu beachten“.

Eine für alle Aktive, Betreuer und Verantwortliche einheitliche Linie sowie gewisse Lockerungen der Auflagen, die zu einer Belebung der Aktivitäten in den Vereinen beitragen würden, nannten Silberzahn, Götzelmann und Geidl unisono als Wünsche an die Politik. „Ebenso wichtig ist, dass Kindern und Jugendlichen die sozialen Kontakte nicht eingeschränkt werden, damit sie sich entwickeln, reifen und in den Vereinen das Gemeinschaftsgefühl vollumfänglich erleben können.“

„Junge Menschen wollen kaum mehr Verbindlichkeiten bei ihren Freizeitaktivitäten noch sich dabei wesentlich anstrengen oder bis an ihre Grenzen gehen“, beschrieben Michael Geidl und Matthias Götzelmann einen sich bereits länger generell abzeichnenden Trend. Zum anderen würdigten sie sowie Volker Silberzahn und Wolfgang Reinhart die hohe Motivation der Vereine, Übungsleiter und Verantwortlichen beim jährlichen Sportabzeichen, das kreisweit trotz Coronaeinschränkungen weiterhin großer Beliebtheit und Teilnehmerfrequenz verzeichnen könne. pm