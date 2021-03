Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kontrollen über Ostern - Appell der Landräte in der Region an die Bürger / 24 Verstöße am vergangenen Wochenende Polizei hat Corona-Regeln im Blick

Der Frühling hat in der Region Einzug gehalten, warme Temperaturen locken die Menschen ins Freie. Polizei und Landräte pochen trotzdem auf die Einhaltung der Corona-Regeln. © Martin Schutt/dpa