Mein Name ist Tobias Romberg, ich bin 1996 in Frankfurt am Main geboren. In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport. Seien es Tischtennis, Volleyball, Tennis oder viele andere Sportarten. Nach der Schule absolvierte ich bei der Eintracht Frankfurt ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Anschluss zog ich nach Mannheim um mein Traumstudium, Beratung und Vertriebsmanagement, an der University of applied Management Studies zu beginnen, welches ich im Sommer 2020 erfolgreich mit dem Bachelor-Grad abschloss. Meine selbst gewählten Schwerpunkte sind die Nachhaltigkeitsformen sowie das Key-Account-Management.

Tobias Romberg, WiR 2020. © Frank Luenstoth,Bruchsal,BRD

AdUnit urban-intext1

Mir ist Gerechtigkeit und Freiheit besonders wichtig, und ich möchte mich dafür einsetzen, dass es mehr Vernunft und weniger Steuerverschwendung in der Politik gibt. Seit Herbst 2020 bin ich im Landesvorstand Baden-Württemberg und setze mich damit aktiv dafür ein, eine Partei mit aufzubauen, die ich am liebsten selber wählen würde.

Um den Hattrick komplett zu machen, trete ich für WiR2020 zur Landtagswahl Baden-Württemberg im Wahlkreis 36, Mannheim II und im Wahlkreis 23, Main-Tauber an. Das politische Geschehen verfolge ich schon seit Jahren aktiv. Seit letztem Jahr exorbitant mehr und mit viel weniger Zustimmung. In kürzester Zeit habe ich einen großen gemeinsamen Konsens zwischen mir und WiR2020 bemerkt und für mich die Entscheidung getroffen, WiR2020 zu unterstützen und mich aktiv ungeachtet der möglichen Repressalien einzusetzen.

Ich bin überglücklich, einen politischen Heimathafen in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft gefunden zu haben. Das nächste große Ziel ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Ich setze mich dafür ein, dass wir am 14. März über die fünf Prozent kommen und dadurch Einfluss erlangen, um mehr Vernunft in die Politik zu bringen. Dabei bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen.