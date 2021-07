Planungssicherheit für drei Jahre

„Was lange währt, wird endlich gut“: So leitete Landrat Christoph Schauder den Tagesordnungspunkt „Eckpunkte für ein Förderprogramm Familienzentren“ ein, das deren Finanzierung neu regelt.

Main-Tauber-Kreis. Das Thema stand bereits im März 2017 auf der Tagesordnung des Kreistags. Damals wurde ein Grundsatzbeschluss getroffen und die „Förderinitiative Familienzentren“ auf den Weg gebracht. Eine familienfreundliche Infrastruktur sollte flächendeckend in den Städten und Gemeinden entwickelt werden, lautete das Ziel. Zur Finanzierung diente eine Reduzierung des Hebesatzes bei der Kreisumlage um 0,2 Punkte.

Dass sich diese vom damaligen Landrat Reinhard Frank angestoßene Initiative bewährt hat, stellte der Kreistag im vergangenen Jahr fest. Er beschloss aber, die Fördergrundlage auf ein neues Fundament zu stellen, das nach etlichen Diskussionen am Mittwoch auf der Grundlage eines Eckpunktepapiers in der Kreisstadt beschlossen wurde. Danach gewährt der Landkreis einen Personalkostenzuschuss von 50 Prozent der Arbeitgeberkosten. Das sind bei einer Vollzeitstelle 31 500 Euro pro Jahr, bei einer Teilzeitstelle wird es entsprechend verringert. Als notwendig wird allerdings die Besetzung einer Stelle zu mindestens 25 Prozent gesehen, um ein Familienzentrum betreiben zu können. Schließlich sei ein „Kümmerer“, der „das Gesicht nach außen“ darstelle als Repräsentant und erster Ansprechpartner wichtig.

Personell sieht das Eckpunktepapier in Kommunen zwischen 10 000 und 20 000 Einwohnern eine Förderung bis zu 1,5 Vollzeitstellen bei einer Begrenzung auf 47 250 Euro vor. In Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnern fördert der Landkreis bis zu zwei Vollzeitstellen in Höhe von bis zu 63 000 Euro. Zusätzlich wird ein Sachkostenzuschuss von einem Euro pro Einwohner gewährt, wenn ein Personalkostenzuschuss ausbezahlt wird. Befristet ist das Förderprogramm zunächst auf drei Jahre bis Ende 2024. Im dritten Jahr soll eine Evaluierung erfolgen, die mit einer etwaigen Anpassung der Eckpunkte einhergeht.

Mehrheitlich stimmte der Kreistag bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen dieser Lösung zu. Als „unbedingt unterstützenswert“ bezeichnete Gudrun Weiske (Bündnis90/Die Grünen) das Projekt, bemängelte jedoch, dass aufgrund des vom Kreistag auf CDU-Antrag beschlossenen globalen Minderaufwands von einer Million Euro 150 000 Euro eingespart werden müssten. Das sorgte auch bei Rolf Grüning (Die Linke) und Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) für Irritationen. Landrat Christoph Schauder bekräftigte, dass diese 150 000 Euro nicht eingespart, sondern im laufenden Jahr erst gar nicht benötigt würden. Ab 2022 stünden die kompletten 379 000 Euro zur Verfügung.

Individuelles Konzept möglich

Während Ute Schindler-Neidlein für die SPD Freude über das gute Ergebnis kundtat und positiv wertete, dass jede Stadt oder Gemeinde auf dieser Grundlage ein für sie individuell zugeschnittenes Konzept erstellen könne, sprach Hubert Segeritz von den Freien Wählern von uneinheitlichen Meinungen zum Thema. Da es sich bei der Unterstützung von Familienzentren um eine freiwillige Leistung des Landkreises handele und die „Rentierlichkeit“ einer solchen Finanzierung schwer messbar sei, frage sich der eine oder andere, ob man sich dies bei der momentanen Finanzlage leisten könne. Die Mehrheit würde sicher zustimmen, so Segeritz, jedoch mit Bauchschmerzen.

Dass in Familienzentren eine „wertvolle Arbeit für die Familien“ geleistet werde, betonte Anette Schmidt für die CDU. Die Fraktion werde dem Konzept zustimmen, da damit Ausgaben aus dem Sozialetat vielleicht abgefedert werden könnten. Andreas Lehr (CDU) plädierte, bei den Familienzentren auch die zahlreichen ehrenamtlich Engagierten mit einzubeziehen und deren Strukturen zu nutzen.

Ludger Krug (Freie Wähler), der seinen Wortbeitrag mit dem nicht anwesenden Markus Wessels abgestimmt hatte, merkte an, dass es kleinen Kommunen nicht gelänge, den notwendigen Eigenbetrag aufzubringen. Hier regte Rainer Moritz an, sich mit anderen zu einem interkommunalen Familienzentrum zusammenzutun.

Udo Glatthaar (CDU) präsentierte als Stadtoberhaupt von Bad Mergentheim sein virtuelles Familienzentrum, das jedem helfe, der irgendeine Stelle erreichen wolle.