Planungen nehmen vor Ort konkrete Formen an

Odenwald-Tauber/Freiburg. Das Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ der Erzdiözese Freiburg nimmt jetzt auch vor Ort konkrete Formen an. Mit der nun erfolgten, offiziellen Beauftragung von Lokalen Projektkoordinator in den künftig 36 Pfarreien wird der Zukunftsprozess in der ganzen Fläche der Erzdiözese verankert, wo es ab jetzt feste Ansprechpartner gibt.

Koordinierung des Prozesses

Aufgabe der von der Erzdiözese beauftragten lokalen Projektkoordinator ist es, die Kirchenentwicklung in den Gebieten der künftigen Pfarreien vorzubereiten und den Zukunftsprozess zu koordinieren.

Beauftragt werden jeweils ein Priester und ein pastoraler Mitarbeiter, die aus der Region kommen und sich dort gut auskennen. Ab September beginnt unter breiter Beteiligung der örtlichen kirchlichen Akteure die konkrete Arbeit in den 36 Teilprojekten.

Ausweitung des Angebotes

Zugleich weitet die Erzdiözese Freiburg ihr Informationsangebot über die „Kirchenentwicklung 2030“ deutlich aus. In diesem Rahmen erhält das Projekt ein neues, eigenes Logo. Das neue Markenbild mit dem Slogan „Katholisch. Kirche. Leben“ ist optisch an das Logo der Erzdiözese angelehnt und symbolisiert durch den Einsatz vieler Farben die inhaltliche Weite des Katholischen. Begleitend zum Logo gibt es ein Bildmotiv, das den derzeitigen Projektstand spiegelt: Menschen unterschiedlicher Prägung, Herkunft und unterschiedlichen Alters schnüren sich ihre Schuhe. Das Motiv betont, dass jetzt Seelsorgende sowie Haupt- und Ehrenamtliche in der ganzen Erzdiözese ihre Kräfte bündeln und sich bereitmachen, vor Ort weiter die Zukunft der Kirche zu gestalten.

Aktuelle Meldungen

Um die Engagierten stärker zu unterstützen und allen Interessierten ein breites Informationsangebot zur Verfügung zu stellen, wurde die Projekt-Website www.k2030.de überarbeitet. Dort finden sich aktuelle Meldungen und weitere Hintergrundinformationen. In einer neuen FAQ-Rubrik werden häufig gestellte Fragen zur Kirchenentwicklung beantwortet. Zudem können Interessierte auf der Website den Newsletter des Projekts abonnieren.

Auch auf ihren Kanälen in den sozialen Medien stellt die Erzdiözese das 2019 von Erzbischof Stephan Burger initiierte Projekt nach vorn. Bei Facebook und Twitter erhalten Nutzer Neuigkeiten und die Gelegenheit zum Austausch. Bei Instagram startet die Erzdiözese eine Foto-Mitmachaktion unter dem Hashtag #ebfr2030.

Die Kommunikation der Kirchenentwicklung wird auch personell verstärkt: Seit April arbeitet der Historiker und frühere Journalist Dr. Marc Mudrak als Referent für die Projektkommunikation.

Antwort auf Veränderungen

Mit dem Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ antwortet die Erzdiözese Freiburg auf die demografischen, gesellschaftlichen und technischen Veränderungen, um die Seelsorge und die Glaubensweitergabe auch für die nächste Generation zu sichern.

Gemeinsame Klärung

Im Rahmen des Prozesses geht es darum, gemeinsam zu klären, was „gut katholisch“ in der Erzdiözese 2030 heißen kann. Durch die Neustrukturierung soll für die planbare Zukunft sichergestellt werden, dass Kirche für die Menschen weiter erfahrbar bleiben kann, dass sie für die Menschen da ist.

In einem nächsten großen Schritt werden auf einer Diözesanen Pastoralkonferenz im März kommenden Jahres die Grundlinien für die künftige Pastoral diskutiert und anschließend vom Erzbischof in Kraft gesetzt. pm