Planung vorantreiben

Main-Tauber-Kreis. Die Frankenbahn, deren Vertaktung und der derzeit laufende Probebetrieb sorgen immer wieder für Diskussionen. 500 Personen sollen die Strecke mindestens täglich nutzen, damit der Stundentakt auf Dauer aufrecht erhalten bleibt, heißt es von Landesseite. Zwei Bürger, Anja Lotz aus Weikersheim und Manfred Silberzahn aus Boxberg, nutzten den Tagesordnungspunkt Anfragen von Kreisbürgern, um ihr Anliegen vorzubringen.

AdUnit urban-intext1

Anja Lotz verdeutlichte, dass die Sanierung der Stationen Rosenberg, Eubigheim, Wölchingen und Königshofen jetzt auf den Weg gebracht werden müsste, um den neuen Verkehrsvertrag, der 2027 in Kraft tritt, einzuhalten. Das gelte auch für Schweigern, Unterschüpf und Sachsenflur, die nach und nach wieder an das Schienennetz angebunden werden sollen. Geschehe das nicht, seien diese Haltestationen für immer verloren. Voraussetzung dafür sei die Taktzusage des Verkehrsministeriums. Sowohl Lotz als auch Silberzahn fragten, ob der Kreistag diese Problematik im Blick habe und ob der Probebetrieb, der pandemiebedingt nicht repräsentativ sei, verlängert werden könne.

Stundentakt halten

Sowohl der Leiter der Kreistagssitzung am Mittwoch, Udo Glatthaar, als auch Erster Landesbeamter Christoph Schauder betonten, dass sich Gremium und Verwaltung ihrer Verantwortung bewusst seien. „Wir haben das auf dem Schirm“, so Schauder. Zeitnah würden Gespräche mit der Landesregierung geführt mit dem Ziel, den momentan geltenden Stunden-Takt langfristig zu halten. Es müsse darum gehen, dass ein ansprechender und attraktiver Bahnverkehr auch im Main-Tauber- und im Neckar-Odenwald-Kreis möglich sind. Christoph Schauder: „Die Landkreisverwaltung wird am Ball bleiben.“ hvb