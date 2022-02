Photovoltaik und Speicher am Eigenheim im Fokus

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Photovoltaik lohnt sich – jetzt aktiv werden!“ veranstaltet die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH gemeinsam mit dem Solar Cluster Baden-Württemberg, dem Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken und der Gemeinde Großrinderfeld den Informationsabend „Photovoltaik und Speicher am Eigenheim“. Er findet am Mittwoch, 23. März, von 18 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle in Großrinderfeld statt. Dabei werden Fragen beantwortet wie beispielsweise „Photovoltaik-Anlage – ja oder nein?“ oder „Speicheroptionen hinzunehmen oder weglassen“. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angesprochen sind alle privaten Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sowie alle Photovoltaik-Interessierten. Die Teilnehmenden erwartet ein Überblick zu ausgewählten Themen zur Photovoltaik auf dem eigenen Dach sowie zu möglichen Speicheroptionen. Referent und Photovoltaik-Experte Hartmut Liebler gibt wertvolle Tipps aus der Praxis und erklärt anhand von Beispielen, auf welche Themen besonders geachtet werden muss und welche Möglichkeiten sich für das Eigenheim ergeben. Anmeldungen sind über die Website der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH unter www.ea-main-tauber-kreis.de, per E-Mail an nadine.hofmann@main-tauber-kreis.de oder unter Telefon 09341/825827 möglich. Auf der Webseite sind der Ablauf und weitere geplante Veranstaltungen abrufbar. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Präsenzveranstaltung ist zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Warteliste wird geführt. Die Veranstaltung findet unter Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen statt. Sollte die Veranstaltung aufgrund der dynamischen Corona-Situation nicht möglich sein, wird hierüber zu gegebener Zeit informiert. lra

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2