Main-Tauber-Kreis. Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH veranstaltet gemeinsam mit dem Solar Cluster Baden-Württemberg und dem Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Photovoltaik und E-Mobilität“. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Photovoltaik lohnt sich – jetzt aktiv werden“ bietet die Energieagentur diese Informationsveranstaltung an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beantwortet werden soll dabei, wie die Sonne im Tank funktioniert, worauf man beim Kauf eines E-Autos sowie einer eigenen Photovoltaik-Anlage achten sollte, wie hoch die zu erwartenden Investitionskosten sind und welche Fördermöglichkeiten es aktuell gibt. Photovoltaik- und Elektromobilitäts-Experte Michael Vogtmann erklärt im Online-Vortrag, wie vorgegangen werden kann, um weitgehend mit der Sonne im Tank fahren zu können. Die Teilnehmenden erwartet ein Rundumblick zur Kombination aus Photovoltaik und Elektromobilität am Eigenheim mit hilfreichen Tipps aus der Praxis. Es besteht die Möglichkeit, während der Online-Veranstaltung Fragen zu stellen. Anmeldungen sind über die Website www.ea-main-tauber-kreis.de der Energieagentur Main-Tauber-Kreis oder per E-Mail an nadine.hofmann@main-tauber-kreis.de möglich. Auf der Webseite sind der Ablauf und weitere geplante Projekte und Veranstaltungen abrufbar.

Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Ein internetfähiges Endgerät wird vorausgesetzt. Viele Menschen denken derzeit darüber nach, ein Elektroauto anzuschaffen. Dank der hohen Förderungen beim Kauf eines E-Autos sind die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität derzeit gut. Die Förderung einer Wallbox ist beim Kauf eines E-Autos ebenfalls möglich. Vorausgesetzt wird in verschiedenen Fällen der Betrieb einer eigenen Photovoltaik-Anlage.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2