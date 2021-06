Photovoltaik auch für Ost-West-Dächer geeignet

Main-Tauber-Kreis. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist für viele Hausbesitzer eine Überlegung wert. Viele Hauseigentümer meinen jedoch, dass eine PV-Anlage nur auf einem Süd-Dach sinnvoll sei. Zwar erzielt eine Ausrichtung nach Süden den höchsten Sonnenertrag, aber moderne Anlagen funktionieren auch mit geringen Abweichungen in Richtung Osten oder Westen. Ein Dach muss also keine perfekte Südausrichtung besitzen, damit die Solaranlage rentabel arbeitet.

„Ost- und Westdächer passen besser zum typischen Verbraucherverhalten eines Privathaushaltes. Denn hier liefern die Module in den Morgen- und Abendstunden Strom – dann, wenn in den meisten Haushalten mehr Energie als sonst benötigt wird“, erklärt Jürgen Muhler von der Energieagentur Main-Tauber-Kreis. Tagsüber sind die Familienmitglieder in der Regel nicht zu Hause.

Folglich ist in dieser Zeit der Energiebedarf vergleichsweise niedrig. Der Großteil des auf Süd-Dächern produzierten Solarstromes fließt somit ins öffentliche Netz. Dafür gibt es derzeit für Anlagen bis zehn Kilowatt Spitzenleistung 7,58 Cent pro Kilowattstunde als Einspeisevergütung. Da wird es interessanter den Strom der Photovoltaikanlage selbst zu verbrauchen. Denn der Strom vom Dach liegt angesichts stark gesunkener Preise für Photovoltaik-Module mittlerweile nur noch bei neun bis zwölf Cent pro Kilowattstunde, wenn die Anschaffungskosten und die geplante Nutzungsdauer pro Kilowattstunde runter gerechnet werden.

Recht attraktiv

Im Gegensatz dazu stellt der Energieversorger knapp 30 Cent für jede bezogene Kilowattstunde in Rechnung. „Damit sind Ost- und vor allem Westdächer für Solaranlagen sehr attraktiv und versprechen eine gute Rendite“, sagt Muhler.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Photovoltaik lohnt sich – jetzt aktiv werden“, ruft die Energieagentur Main-Tauber-Kreis gemeinsam mit dem Solar Cluster Baden-Württemberg und dem Photovoltaik-Netzwerk Heilbronn-Franken zur Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Pack‘ die Sonne in den Tank – Photovoltaik und E-Mobilität am Eigenheim“ auf. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 24. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Der Termin findet als Online-Veranstaltung statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Personen melden sich bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/825827, oder per Mail an nadine.hofmann@main-tauber-kreis.de) an.

Weitere interessante Informationen zum Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises hinsichtlich der Leuchtturmprojekte Solarinitiative und Energieeffizienz gibt es auf der Website der Energieagentur Main-Tauber unter www.ea-main-tauber-kreis.de. Hier kann auch das Angebot an Energieberatungen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eingesehen werden. Weiterführende Informationen zum Beratungsprogramm gibt es ebenso unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. eamt

