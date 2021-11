Pflegeeltern gesucht

Main-Tauber-Kreis. Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Main-Tauber-Kreis hat die Aufgabe, potenzielle Pflegeeltern auf ihre Aufgabe vorzubereiten und bereits als Pflegeeltern tätige Personen fortzubilden. Die Vorbereitung auf diese Tätigkeit ist in mehrere, flexibel gestaltbare Module aufgeteilt. Ein Teil davon fand kürzlich im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes in Tauberbischofsheim statt. Der Pflegekinderdienst hatte fünf Bewerberpaare und zwei einzelne Pflegemütter zur ersten Präsenzveranstaltung seit Beginn der Pandemie eingeladen. Pflegeeltern betreuen im Auftrag des Jugendamtes fremde Kinder auf Zeit oder auf Dauer in ihrem Haushalt.

Im ersten Teil der Veranstaltung stand eine erfahrene Pflegemutter aus der Gemeinde Weikersheim für einen Austausch und Fragen der Bewerber zur Verfügung. Diese erhielten dabei einen realistischen und ungeschönten Einblick in den Alltag als Pflegefamilie. Pflegekinder kommen mit ihrer ganz eigenen Biografie in eine neue Familie, in der sie sich zurechtfinden müssen. Die erfahrene Pflegemutter konnte auch viele schöne Momente beschreiben, die man wohl nur mit Pflegekindern erlebe.

Im zweiten Teil wurde der Pflegekinderdienst von Bernhard Bopp unterstützt, der seit vielen Jahren die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Tauberbischofsheim leitet. Im Rahmen einer Skulpturarbeit vermittelte er eindrücklich die Gefühle und Gedanken aus Sicht der Beteiligten, wenn ein Kind aus seiner Familie genommen und in einer Pflegefamilie untergebracht werden muss.

Von allen Teilnehmenden wurde die Veranstaltung absolut positiv bewertet. Die Eindrücke aus der Skulpturarbeit beeindruckten nicht nur die Bewerber, sondern auch die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes. lra

