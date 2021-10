Per Pedale 37 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis hat bei der Stadtradeln-Aktion gemeinsam mit den vier zusätzlich gemeldeten Kommunen eine stolze Summe von 254 305 Radkilometern erzielt. Verglichen mit dem CO²-Ausstoß eines Autos wurden dadurch Emissionen von 37 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden. Es haben sich insgesamt 1079 aktiv Radelnde in 101 Teams an der Aktion beteiligt. Sie fand in der Zeit von Donnerstag, 9., bis Mittwoch, 29. September, statt.

Landrat Christoph Schauder zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis des dreiwöchigen Stadtradeln-Wettbewerbs und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Er beglückwünschte die Kommunen und die Teams zu dem beeindruckenden Gesamtergebnis. „Auf diese Leistung kann der Main-Tauber-Kreis mit seinen teilnehmenden Kommunen sehr stolz sein. Der Landkreis gehört gemeinsam mit vielen anderen Kreisen in Baden-Württemberg zu den Vorreitern für eine klimafreundliche Mobilität. Es freut mich sehr, dass wir unseren Teamgeist in diesem Jahr beim Stadtradeln mit vielen gesammelten Kilometern unter Beweis gestellt haben“, sagte Landrat Schauder.

Außer dem Landkreis nahmen die Kommunen Igersheim, Nieder-stetten, Weikersheim sowie Wertheim an der Aktion teil. Gemeinsam mit den dort tätigen Koordinatorinnen und Koordinatoren wurden Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Aktion aufgerufen.

In Summe erzielte Igersheim 68 050 Kilometer (269 Radelnde), gefolgt von Wertheim mit 67 965 Kilometern (294 Radelnde) sowie Weikersheim mit 39 704 Kilometern (176 Radelnde) und Niederstetten mit 32 854 Kilometern (181 Radelnde). Eine vollständige Liste mit den Ergebnissen aller teilnehmenden Teams gibt es auf www.stadtradeln.de/main-tauber-kreis im Internet.

Mit dem Verlauf des Stadtradelns zeigte sich auch Dezernentin Ursula Mühleck zufrieden. „Mit einem Durchschnitt von rund 236 Kilometern je aktiver oder aktivem Radelnden ist das Ergebnis wirklich super. Bei Kurzstrecken von bis zu fünf Kilometern empfiehlt sich im Allgemeinen die Nutzung des Fahrrades anstelle des Autos. Auch wenige Kilometer tragen positiv zum Klimaschutz bei“, sagte Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

„Wir haben unser selbst gestecktes Ziel von 250 Teams leider nicht erreicht. Dafür war die Anzahl der geradelten Kilometer umso erfreulicher“, stellte Stadtradeln-Koordinatorin Nadine Hofmann vom Landratsamt fest. Insgesamt wurde Deutschland 290 Mal von Norden nach Süden durchquert (Luftlinie 876 Kilometer).

Frank Menikheim ist der „Star“

Um sich „Stadtradeln-Star“ nennen zu dürfen, gilt es, drei Wochen lang komplett auf das Auto zu verzichten. Dies gelang Bürgermeister Frank Menikheim aus Igersheim im Aktionszeitraum fast bis zum Ende. Ausgerechnet am letzten Aktionstag war die Fahrt mit dem Auto unumgänglich – es ging aufgrund eines wichtigen Termines in den Nordschwarzwald.

In den knapp drei autofreien Wochen legte Bürgermeister Menikheim insgesamt stolze 1055 Kilometer mit dem Rad zurück und vermied dadurch 155 Kilogramm CO². Der Großteil waren Dienstfahrten, aber auch Freizeitausfahrten trugen ihren Teil dazu bei. Auch längere Anfahrtswege nahm er stets mit dem Rad in Angriff, beispielsweise auch Außentermine in Tauberbischofsheim oder Gerchsheim (in Kombination mit dem Nahverkehr). Abschließend hielt Bürgermeister Menikheim fest: „Dort, wo es gut möglich ist, sollte man Fahrrad und Nahverkehr nutzen. Außerdem erhöht das regelmäßige Radfahren deutlich die Fitness und schützt vor Zivilisationskrankheiten. Also rauf aufs Rad“, appellierte er.

Auszeichnung im November

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis prämiert im November die radaktivsten Teams und Radelnden. Geplant ist eine Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten des Landratsamtes. Sollte dies aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht möglich sein, wird eine Online-Veranstaltung angestrebt. Die Gewinner werden schriftlich informiert und erhalten eine Einladung.

Der Dank des Landratsamtes gilt den Partnern und Sponsoren aus dem Klimaschutzkonzept Main-Tauber-Kreis, die einen Spendenbetrag sowie Sachpreise zur Verfügung stellen.Hintergrund zum Stadtradeln. Die bundesweite Aktion Stadtradeln wird in Baden-Württemberg durch die Landesinitiative RadKultur gefördert. Ziel des kommunalen Wettbewerbs ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und dabei sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen und Verwaltungen für das Radfahren im Alltag zu begeistern.