Parade der Oldtimer

Main-Tauber-Kreis. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hatte eine Oldtimer-Ausfahrt im nördlichen Taubertal angeboten. Mit dabei waren einige Schmuckstücke, deren Fahrer die Autos teilweise schon seit über einem halben Jahrhundert besitzen. In einem FN-Film berichten einige Teilnehmer über Ihre historischen Fahrzeuge – beispielsweise auch Peter Marquardt aus Walldürn über seinen Austin Seven von 1937.

14 Fahrzeuge nahmen an der Ausfahrt teil. Ältestes Fahrzeug war ein 1937er Austin Seven. Es bildete die Spitze des Corsos. Mehrere Porsche 911 in unterschiedlichen Bauphasen, ein Ford Capri, ein Opel Rekord und ein echter Morgan mit Armaturenbrett aus Wurzelholz waren unter den Fahrzeugen.