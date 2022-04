Pädagogischer Fachtag

Bad Mergentheim. Einen pädagogischen Fachtag zum Thema „Homo Paedagogicus– zwischen Professionalität und Intuition“ veranstaltet das Main-Tauber-Institut der Jugendhilfe Creglingen am Mittwoch, 4. Mai, von 9 bis 17 Uhr im kleinen Kursaal Bad Mergentheim. Am Vormittag findet der Hauptvortrag zum Thema von Prof. Dr. Claus Eurich, Kommunikationswissenschaftler, Ethnologie und Politologe, statt. Als Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Aufbau des Instituts für Journalistik an der TU Dortmund sind seine HauptgebieteEthik, Kommunikationstheorien, Medientheorien, Kulturtheorien sowie gewaltfreie Kommunikation und Friedensjournalismus. Es folgen drei Kurzvorträge aus verschiedenen Blickwinkeln: „Homo paedagogicus“ - „Wie prägen Haltungen Methoden?“ von Prof. Dr. Liz Nicolai, Dekanin der evangelischen Hochschule Ludwigsburg, danach „Homo paedagogicus“ – „Pädagogisches Beziehungshandeln zwischen Professionalitätund Mitmenschlichkeit“ von Dr. Jan Volmer, Diplompädagoge, Systemischer Therapeut und Berater (SG), Systemischer Supervisor und Coach (DGSF), sowie anschließend „Homo paedagogicus“ – „Mitmensch? Machtmensch? – Ist Pädagogik auch Bevormundung?“ von MichaelaHerchenhan, Diplom-Pädagogin, systemische Familientherapeutin in freier Praxis, Expertin für systemische Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe. Nachmittags folgen vier Workshops, in denen das Gehörte vertieft oder ergänzt werden kann. Informationen erhält man unter www.main-tauber-institut.de. Hier sind auch Anmeldungen ab sofort möglich oder unter Telefon 07933/922220. Es enstehen Kosten, Verpflegung ist inklusive.

