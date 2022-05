Outdoorjungschar des Jugendwerks

Weikersheim. An verschiedenen Samstagen zwischen Mai und Juli veranstaltet das Evangelische Jugendwerk, Bezirk Weikersheim, mit einem Mitarbeiterteam verschiedener Gemeinden von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr eine Outdoorjungschar für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Diese Erlebnisjungschar findet an jedem angebotenen Samstag an einem anderen Platz bei jedem Wetter statt. Jeder Samstag hat ein anderes Motto. Es gibt ein Geländespiel, eine Geschichte, Mittagessen und ein Bastelangebot. Am Samstag, 21. Mai, treffen sich die Kinder am Grillplatz bei Pfitzingen, am 25. Juni an der Hubertushütte bei Neubronn und am 23. Juli an der Grillhütte in Oberstetten. Wer dabei sein möchte, muss sich beim EJW-Bezirk Weikersheim anmelden und von den Eltern gebracht werden. Einen Flyer mit Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter https://www.kirchenbezirk-weikersheim.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KB_weikersheim/Jugendwerk/Projekte/Jungschar_Outdoor-Flyer_web.pdf. Die Plätze sind begrenzt.

