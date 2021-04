Online-Vortrag

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Einen kostenfreien Vortrag zum Thema „Steuern rund ums Haus“ mit Informationen vom Kauf bis zur Vererbung von Immobilien gibt es am Donnerstag, 6. Mai, von 17 bis 18 Uhr. Referent ist Diplom-Volkswirt Armin Paulus. In der Zeit vom Kauf über die Nutzung bis zur Veräußerung oder Vererbung von Immobilien treten immer wieder steuerrechtliche Fragen auf. Wem das bekannt vorkommt, der ist beim kostenfreien Online-Seminar „Steuern rund ums Haus“ des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg genau richtig. Im Anschluss gibt es über die Chatfunktion die Möglichkeit, direkt Fragen an den Referenten zu stellen. Behandelt werden unter anderem: neue Grundsteuer, Abzugsfähigkeit von Handwerkerleistungen bei Selbstnutzung, steuerliche Behandlung der Immobilie bei Vermietung, Erbschaft- und Schenkungsteuer bei Immobilien, Steuerfreiheit oder Steuerpflicht bei Veräußerung von Immobilien. Die Plätze sind begrenzt. Daher sollte man sich anmelden über www.steuerzahler.de/baden-wuerttemberg/. Dies geht auch über den Link https://attendee.gotowebinar.com/register/7076195566244102415.

