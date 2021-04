Main-Tauber-Kreis. Menschen in einer Gruppe oder in einem Team unterliegen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als Personen, die primär für sich alleine arbeiten. Wenn Führungskräfte diese Gesetzmäßigkeiten kennen, sind sie in die Lage, neben der individuellen Mitarbeiterführung, spürbare Erfolge über und auf der Teamebene zu erzielen. Die IKK classic bietet zu diesen Themen kostenfreie Online-Seminare.

„Teamkompetenz als Schlüsselqualifikation“ lautete das Thema des Seminars am 13. April, 15 Uhr. Es vermittelt, wie sie ihre Teamkompetenz zur Schüsselqualifikation ausbauen und so aktiv zur Erreichung von Spitzenleistungen im Team beitragen.

Am 4. Mai, 15 Uhr steht das Thema „Teamentwicklung“ auf dem Programm. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie in ihrem Team eine wertschätzende und effektive Kommunikation etablieren, Kritik konstruktiv formulieren und annehmen, entwicklungsorientiertes Feedback geben und Probleme nachhaltig lösen.

„Sicher in der neuen Führungsrolle“ wird am 20. Mai, 15 Uhr vermittelt. Die Führung von Mitarbeitern ist eine große Herausforderung. Sie hat prägenden Einfluss auf das Miteinander, die Ergebnisse und die Entwicklung des Betriebes. Viele angehende Führungskräfte suchen nach Orientierung, wie Führung wirkungsvoll funktioniert.

Unter www.ikk-classic.de/seminare kann man sich anmelden. Nach der Anmeldung erhält man die Zugangsdaten.