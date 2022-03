Online-Informationsveranstaltungen für die Landwirte geplant

Main-Tauber-Kreis. Landwirte können den Gemeinsamen Antrag 2022 im Flächeninformations- und Onlineantragssystem „Fiona“ voraussichtlich ab Donnerstag, 10. März, bearbeiten und abschließen. Wie schon im vergangenen Jahr wird der Antrag rein elektronisch eingereicht. Deshalb entfällt die Abgabe eines komprimierten Papierantrags beim Landwirtschaftsamt.

Nachdem der Antrag elektronisch übermittelt wurde, erhält der Nutzer eine elektronische Eingangsbestätigung, die zudem in der Dokumentenablage in „Fiona“ hinterlegt wird. Sind zusätzliche Nachweise oder Unterlagen erforderlich, zum Beispiel für „Fakt“-Maßnahmen, müssen diese wie bisher fristgerecht und in Papierform dem Landwirtschaftsamt zugeleitet werden.

Das Landwirtschaftsamt empfiehlt, sich frühzeitig mit der Arbeit in „Fiona“ vertraut zu machen und mit der Antragsbearbeitung zu beginnen. Corona-bedingt können nur eingeschränkt persönliche Beratungstermine vergeben werden.

In zwei Informationsveranstaltungen erläutert das Landwirtschaftsamt die Verfahren des Gemeinsamen Antrags und die Besonderheiten. Außerdem wird unverbindlich über die bisher bekannten Neuerungen der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 berichtet. Beide Veranstaltungen finden online statt: am Mittwoch, 16. März, sowie am Dienstag, 22. März, jeweils ab 19.30 Uhr.

Für die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Empfänger des E-Mail-Verteilers „Informationen der Verwaltungsgruppe“ haben die Registrierungsdaten unaufgefordert per E-Mail erhalten. Alle anderen Interessenten senden eine E-Mail mit dem Betreff „Infoveranstaltung GA“ an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de und erhalten dann die Registrierungsdaten.

Das Landwirtschaftsamt teilt in Kürze jedem Antragsteller schriftlich weitere Informationen mit. Weitere Informationen gibt es beim Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/48276307. In jedem Fall müssen der elektronische Antrag sowie die erforderlichen schriftlichen Nachweise bis spätestens Montag, 16. Mai, beim Landwirtschaftsamt eingegangen sein.

