Omas Schlüssel in der Biotonne gelandet

Das Ergebnis der Abfallbilanz 2021 kann sich im Main-Tauber-Kreis sehen lassen. Heiß diskutiert wurde bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses allerdings, wann der gelbe Sack durch die gelbe Tonne abgelöst wird.

Main-Tauber-Kreis. „Platz vier bei der Abfallbilanz zeigt, dass wir eine effiziente Müllentsorgung haben“, leitete Landrat Christoph Schauder ein. Auch nach der Gebührenerhöhung liege man beim Preis-Leistungsverhältnis mit 136 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 172 Euro. Im Nachbarlandkreis Neckar-Odenwald betrage dieses 204 Euro pro Jahr, im Hohenlohekreis 216 Euro und im Landkreis Schwäbisch Hall 189 Euro.

Dr. Walter Scheckenbach, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Main-Tauber (AWMT), stellte die Details des letztjährigen Ergebnisses vor. Beim Hausmüll, dem Restmüll aus der grauen Tonne, habe es eine Steigerung von 11 052 Tonnen auf 11 298 Tonnen oder 2,2 Prozent gegeben. Der werde von der Firma Kühl abgeholt und zur Umladestation auf die Hausmülldeponie Dörlesberg gebracht. Von der werde er von der Firma OTH May aus Steinfurt ins Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt – die Müllverbrennungsanlage – gebracht, wo aus dem Mülldampf Strom und Wärme gewonnen werde.

Aber auch hier blieben Reste: 269 Kilogramm Asche, die als Schlacke auf die Deponie Wirmsthal bei Bad Kissingen wandere, acht Kilogramm Flugasche und 21 Kilogramm Rauchgasreinigungssalze, die zum Beispiel bei der Südwestsalz Heilbronn zur Verfüllung von Hohlräumen genutzt werden.

Rückgang beim Sperrmüll

Beim Sperrmüll verzeichnet der AWMT einen Rückgang von 1784 auf 1469 Tonnen oder 17,6 Prozent. „Die Ausmistaktionen, die wir zu Beginn der Corona-Pandemie beobachten konnten, scheint vorüber zu sein“, wertete Scheckenbach diese Tendenz. Gleichwohl merkte er eine recht hohe Konstanz zwischen 1600 und 1700 Tonnen an Sperrmüll an. Auch dieser werde von der Firma Kühl abgeholt. Er wandere aber nicht nach Schweinfurt, sondern zum Müllheizkraftwerk Würzburg, wo bei der Verbrennung wiederum Wärme und Strom gewonnen werde.

Um knapp 30 Prozent sei die Altholzabgabe zurückgegangen, merkte Dr. Walter Scheckenbach an. Unterschieden werde hier nach behandeltem und unbehandeltem Holz, aus dem letztlich ebenfalls Wärme und Strom gewonnen werde.

1995 wurde im Main-Tauber-Kreis die Biotonne eingeführt. Bei dieser Abfallart vermeldete der AWMT-Chef einen 2021 Zuwachs von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 14 021 Tonnen kamen dabei zusammen. Von Mai bis Oktober werde die braune Tonne wöchentlich, in der übrigen Zeit zweiwöchentlich abgefahren. Die Firma Kirsch & Sohn bringe den Bioabfall zum Kompostwerk Würzburg, die ihn zu Qualitätskompost unter der Bezeichnung „Fränkische Erden“ vermarkte.

Rainer Moritz (Grüne) merkte an, dass immer wieder von Problemen bei der Mitnahme zu hören sei, weil der Detektor eine zu hohe Sensibilität aufweise und gar auf metallene Teebeutelklammern reagiere. Diesen Eindruck verwies Scheckenbach ins Reich der Fabeln. „Wir haben eine mittlere Empfindlichkeitsstufe eingestellt. Die Reklamationsrate ist verschwindend gering.“ Wenn ein Bürger Einspruch erhebe, biete der AWMT an, die Tonne vorbeizubringen. Die kippe man dann auf einer Plane im Hof aus und sortiere nach. Da sei schon mal der Schlüsselbund der Oma des Hauses gefunden worden. Die Bürger, so der AWMT-Leiter, seien allerdings sehr verständig, wenn ihnen erklärt werde, warum die Tonne nicht geleert wurde.

Beim Papier verzeichnet der AWMT einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 9657 Tonnen. Durch eine neue Ausschreibung kann durch die enorme Steigerung bei den Papierpreisen ein höherer Erlös erzielt werden. Ebenfalls ein Minus von 6,4 Prozent auf 5488 Tonnen gibt es beim Altglas. Aus den Glasscherben werde beliebig oft Rohstoff für neues Glas gewonnen.

1905 Tonnen Altmetall oder Schrott wanderten im vergangenen Jahr in die Metallcontainer. Im Vorjahr waren es noch 2048 Tonnen. Die Würzburger Firma Preuer verwerte den Altschrott, in dem sie ihn schreddere und zu Stahl verarbeite. Dieses Verfahren, so der AWMT-Leiter, spare 50 Prozent Energie und 50 Prozent CO2 ein. Bei den Kunststoffen, die auf den Recyclinghöfen gesammelt werden, gab es ein Minus von 16,2 Prozent. Aus den 441 gesammelten Tonnen entstehen bei der Wiederverwertung Wasserzisternen für den Garten, Wäschekörbe, Eimer, Gießkannen, Rohre, Spielzeug oder Kanister.

Zuwachs beim Sondermüll

Einen Zuwachs gab es bei den Problemstoffen, zu denen Säuren, Laugen, Lacke, Spritzmittel oder Farben gehören. Ihr Volumen stieg von 45 Tonnen in 2020 auf 49 Tonnen in 2021. Gesammelt werden diese Stoffe im Schadstoffmobil und in zwei stationären Sammelstellen, bevor sie als Sondermüll verbrannt werden.

Als weitere Abfallströme nannte Dr. Walter Scheckenbach die Elektro- und Elektronikgeräte, die um 23,5 Prozent auf 903 Tonnen zurückgingen, und die Grünabfälle, die auf den fünf Kompostplätzen im Kreisgebiet landen. Zwei Drittel oder 4727 Tonnen der 7503 Tonnen machten krautige und ein Drittel oder 2776 Tonnen holzige Abfälle aus. Letztere gehen an das Naturwärmekraftwerk Bad Mergentheim, in dem Fernwärme erzeugt wird, aus den krautigen Abfällen wird Kompost.

Eine Diskussion ergab sich beim gelben Sack, dessen Aufkommen an Umverpackungen sich von 2020 auf 2021 um 20,4 Prozent verringert hat. 4114 Tonnen kamen hier im vergangenen Jahr zusammen, der von der Firma Inast abgeholt und von der Firma oder Alba Recycling in der größten Sortieranlage Deutschlands in Walldürn verarbeitet wird. „Es wird ein hoher technischer Aufwand betrieben, um so viel wie möglich an Wertstoffen herauszuholen“, informierte der AWMT-Chef und wies auf Metallabscheider, das Scannen von Bändern und die Trennung nach verschiedenen Kunststoffen hin. Er appellierte allerdings, bereits bei der Produktion von Waren schon ans Ende – nämlich die Verwertung der Umverpackung – zu denken. Auch der Verbraucher könne einiges tun, indem er das am besten kontrollierte Lebensmittel Wasser aus dem Hahn konsumiere. Das erspare das Flaschenschleppen und damit auch Abfall, der wiederum einem aufwenddigen Recyclingverfahren zugeführt werden müsse.

Gelber Sack und gelbe Tonne

Rainer Moritz (Grüne) plädierte für die Einführung der gelben Tonne als Ersatz für die filigranen gelben Säcke. Dass die bei Wind über die Straßen getriebenen gelben Säcke nicht mehr zeitgemäß seien, räumt Landrat Christoph Schauder ein. Für die nächsten drei Jahre werde man aber weiter auf diese Form setzen. Ein neues Format, das wegen der Platzproblematik bei großen Mietshäusern gut vorbereitet sein will, soll es ab Januar 2026 geben. Bis dahin kann sich Schauder allerdings Zwischenlösungen wie den parallelen Einsatz von gelber Tonne und gelbem Sack vorstellen.

Der Abfallvermeidung, da waren sich alle im Gremium einig, solle die oberste Priorität eingeräumt werden. Rainer Moritz sieht in der Neugestaltung der Recyclinghöfe einen großen Schritt in die richtige Richtung, die seine Fraktion immer befürwortet und gefördert hat. Moritz: „Die Recyclinghöfe sind ein Quantensprung, auf den wir lange hingearbeitet haben und von denen wir uns viel erhoffen.“

Für eine dezentralere Sammlung von Vegetationsschnitt im Landkreis, die auf mehr Akzeptanz stoßen würde, sprach sich Albrecht Rudolf (FDP) aus. Stefan Grimm betonte, dass der Weg zur Müllvermeidung letztlich immer über den Bürger führe. Wenn der alle Umverpackungen im Supermarkt ließe, würde sich schneller etwas ändern, weil dann die Supermärkte diesen Abfall entsorgen müssten.

Stetige Verbesserungen

Bei allen Anmerkungen seitens des Gremiums sagte Schauder zu: „Wir hinterfragen uns ständig, wo wir besser werden können.“