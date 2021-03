Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fleischerbeschulung im Main-Tauber-Kreis - Offener Brief an die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann / Weiter warten auf persönliche Nachricht der Politikerin Offener Brief: „Sie befeuern Rückgang der Ausbildungszahlen“

Das beschlossene Ende der Fleischerklasse an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim sorgt weiter für großes Unverständnis. Jetzt gibt es einen offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann.