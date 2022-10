Nur mit Gemeinsinn und Kooperationen können die Krisen bewältigt werden

„Armut im Klimawandel“ lautet das Thema der diesjährigen Aktionswoche zum Thema Armut der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, der Landesarmutskonferenz, der Tafeln und des DGB. In der Kreisstadt fand ein Expertengespräch statt.

Main-Tauber-Kreis. Als das Motto gewählt wurde, war noch nicht absehbar, welche Brisanz das Thema Armut und die Angst davor, in weiten Teilen der Bevölkerung im Oktober 2022 erlangen würde. „Wir sind ja aktuell mit vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert, die sich geradezu stapeln“, so Stefan Schneider, Regionalleiter der Caritas Heilbronn-Hohenlohe und derzeitiger Liga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis. „Die eine Krise ist noch nicht bewältigt und schon kommt die nächste dazu.“

Heike von Brandenstein, Redakteurin bei den Fränkischen Nachrichten, moderierte die Runde. Sie griff gleich den Begriff der „Stapelkrisen“ auf. „Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und jetzt die Energiekrise. Mit welchen Sorgen kommen aktuell die Menschen zu Ihnen“, fragte sie die Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände. „Wir verzeichnen eine steigende Anzahl von Anfragen und Hilfesuchenden“, berichtete Aleksandar Milinkovic vom Caritasverband im Tauberkreis. Er leitet den Bereich der allgemeinen Sozialberatung in der Kreisstadt, die erste Anlaufstelle für Menschen in Not sind. „Viele Sorgen drehen sich um das Thema Wohnen. Die Menschen befürchten, dass sie durch die insgesamt steigenden Preise und vor allem die Energiekosten die Miete nicht mehr bezahlen können und ihre Wohnung verlieren. Zu uns kommen Menschen aller Altersgruppen: von 21 bis 80 Jahren“, berichtete er.

Anfragen erhöht

Bei der Schuldnerberatung der Diakonie haben sich die Anfragen in den vergangenen Monaten erhöht. Viele möchten sich vorsorglich informieren möchten, bevor sie in existenzielle Nöte geraten, erläuterte Schuldnerberaterin Birgit Gube. „Es fragen mehr Menschen nach, auch Kleinselbstständige, die sich jetzt Sorgen um ihre Existenz machen.“ Die steigenden Energiekosten seien in vielen Fällen das zentrale Thema. Sie können das Fass zum Überlaufen bringen, wenn die finanzielle Situation ohnehin angespannt ist.

Rechtzeitig Gespräch suchen

Was geschieht, wenn die Schulden so stark drücken, dass sogar eine Stromsperre droht, weiß Ann-Kathrin Murphy vom Stadtwerk Tauberfranken nur zu gut. „Bevor der Strom abgeschaltet wird, erfolgen zunächst zwei Mahnungen“, versicherte sie. Auch die Energieversorger machten sich Sorgen, wenn immer mehr Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen könnten. Im persönlichen Gespräch versuche man gemeinsam, eine Lösung zu finden. Ann-Kathrin Murphy: „Wir empfehlen, sich rechtzeitig zu melden, wenn Zahlungsprobleme absehbar sind. Niemand stellt gerne den Strom ab. Das ist auch für unsere Mitarbeitenden nicht einfach.“ Aleksandar Milinkovic wünscht sich für diese Fälle eine engere Verzahnung von Beratungsstellen, Energieversorgern und Jobcenter.

Steigende Energiekosten belasten aber nicht nur die Klienten, die zu den sozialen Einrichtungen kommen, sondern auch die Träger selbst. Wie steigende Energiekosten in stationären Einrichtungen abgefedert werden können, wollte Heike von Brandenstein wissen. „Wir haben unsere Mitarbeitenden angehalten, beim Heizen zu sparen“, antwortete Felix Müller vom DRK Kreisverband Tauberbischofsheim.

Auf der Einnahmenseite gebe es keine Spielräume. „Die Entgeltverhandlungen mit unseren Auftraggebern sind für dieses Jahr schon gelaufen“, erklärte Barbara Knorr von der Jugendhilfe Creglingen. „Wir müssen sehen, was nächstes Jahr möglich ist.“ Bis dahin setze sie auch auf die Überzeugungskraft ihrer Mitarbeitenden. „In der Jugendhilfe kann man mit Pädagogik arbeiten. Man sollte den jungen Menschen aber schon in der Schule erklären, wie man mit wenig Geld auskommt.“

Weg der kleinen Schritte

Für einen „Weg der kleinen Schritte“ plädierte Stefan Schneider. Jeder könne etwas tun. In Büros die Raumtemperatur anzupassen, sei relativ einfach. „Problematisch ist das eher in Kitas oder Altenheimen“, meinte der Liga-Vorsitzende.

Zum Jahresthema der Armutswoche „Armut im Klimawandel“ stellte Albrecht Rudolf vom Nabu-Ortsverein Werbach einen Bezug her. „Wir haben bei der momentanen Tendenz, mit Holz zu heizen, eine gewisse Sorge, dass sich die Menge des Holzverkaufs aus unserem Wald deutlich erhöht“, sagte Albrecht Rudolf. Der Wald sei nicht nur Energielieferant. Er liefere auch Sauerstoff und Feuchtigkeit. „Durch eine zu starke Nutzung als Energielieferant, leidet der Wald und dadurch die Umwelt insgesamt“, ist Rudolf überzeugt. Er empfahl, lieber in Richtung Photovoltaik für die private Energieversorgung zu schauen.

Zum Abschluss der Runde waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig: Diese Krisen kann man weder als Person noch als Organisation allein bewältigen. Gemeinsinn und Gemeinschaft schaffen, lautete das Fazit. „Es braucht Solidarität und tragfähige Kooperationen“, betonte Stefan Schneider.