Nina Warken mit 65,8 Prozent zur CDU-Direktkandidatin gewählt

Odenwald-Tauber. Der dritte Akt des "Kammerspiels" der CDU Odenwald-Tauber war nach der Kandidatenvorstellung am Donnerstagabend und der Wahl am Freitagnachmittag die Auszählung der Stimmen und die Bekanntgabe des Ergebnisses. Zwei Kandidaten hatten sich für das Direktmandat der CDU bei der Bundestagswahl am 26. September beworben: MdB Nina Warken aus Tauberbischofsheim und Joachim Döffinger, Bürgermeister von Assamstadt. Warken siegte souverän mit absoluter Mehrheit (65,8 Prozent), Döffinger errang mit 34,2 Prozent einen Achtungserfolg.

Damit ist das kreisinterne Gefecht um den CDU-Spitzenplatz des zwei Landkreise umfassenden Wahlkreises entschieden. Nina Warken versprach in ihren Dankesworten auch diejenigen mitnehmen zu wollen, die sie nicht gewählt haben. Ab sofort starte der Wahlkampf, um im September ein gutes Ergebis für die CDU einzufahren.