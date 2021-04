Nina Warken ist CDU-Direktkandidatin

Der Wahlkreis Odenwald-Tauber hat mit MdB Nina Warken seine CDU-Direktkandidatin für die Bundestagswahl am 26. September. Sie siegte souverän mit absoluter Mehrheit.

Odenwald-Tauber. Verschoben und neu anberaumt – und dann wieder das ganze von vorn. Leicht hatte es die CDU Odenwald-Tauber nicht, bis sie ihre Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert hatte. Jetzt aber ist es geschafft. Nach der Kandidatenvorstellung am Donnerstagabend, dem eigentlichen Wahlakt an vier Standorten am Freitagnachmittag und schließlich der Auszählung und Ergebnisbekanntgabe am Freitagabend war es geschafft.

Anspannung abgefallen

Deutlich fiel das Votum unter den 313 Delegierten für Nina Warken aus. Mit 65,8 Prozent (206 Stimmen) siegte sie klar vor Joachim Döffinger, der 34,2 Prozent (107) Stimmen erhielt. Warken war sichtlich erleichtert über das entgegengebracht Vertrauen und sagte, dass viel Anspannung, die sie in den vergangenen Wochen und Tagen verspürt habe, von ihr abfalle. Gleiches, so Warken, gelte sicher auch für Joachim Döffinger, bei dem sie sich für den fairen CDU-internen Wahlkampf bedankte.

Bereits am Donnerstagabend machten sich die Delegierten bei der Vorstellung der Kandidierenden ein Bild von deren Portfolio. Nina Warken erläuterte, dass Abgeordnete per se keine Geschäftemacher und Hinterzimmerschacherer seien, sondern Volksvertreter, die zeigen, wo und wofür die Partei steht.

Anhand ihres Werdegangs arbeitete sie heraus, dass sie durch ihr langjähriges Engagement in der Jungen Union, in der Frauen Union und in der CDU vielfältige Kontakte und Netzwerke zu Entscheidungsträgern geknüpft habe. Diese kämen ihr bei ihrer politischen Arbeit in Berlin zugute und seien hilfreich, um für die Menschen in der Region etwas zu erreichen.

Menschen zuhören

Warken versprach, den Menschen zuzuhören, anzupacken und sie zum Mitmachen einzuladen. Sie wolle neue und frische Ideen in den Wahlkampf einbringen. Für die Region sei ihr eine gute medizinische Versorgung, die Unterstützung des durch die Corona-Krise gebeutelten Handels, die Gastronomie und ein gemeinsamer Wahlkampf eine echte Herzenssache.

Joachim Döffinger hob seine Bürgernähe und seine Bereitschaft hervor, aktiv zu helfen, um Möglichkeiten und Weiterentwicklungsperspektiven zu eröffnen. Er empfahl sich als jemand, der den Finger am Puls der Zeit hat, Probleme erkennt und analysiert, um daraus konstruktive Lösungsvorschläge zu entwickeln. Für ihn stehe der Mensch im Mittelpunkt und die Heimat immer im Vordergrund.

Entbürokratisierung

Döffinger betonte, dass ihm die Anliegen der Landwirtschaft am Herzen lägen und er sich dafür einsetze, dass auch konventionelle Landwirte im 21. Jahrhundert noch ein gedeihliches Auskommen haben. Für Pflegepersonal, Selbstständige und Mittelständler strebe er eine Entbürokratisierung an. Er empfahl sich als Befürworter von Verbrennungsmotoren, die nicht gänzlich durch neue Technologien verdrängt werden sollten, als Fürsprecher von Soldatinnen und Soldaten und als Gegner eines linksgrünen Bündnisses.

Transparentes Verfahren

Die Mehrheit der Delegierten verfolgte die Redebeiträge im Live-Stream. CDU-Landesgeschäftsführer Philipp Müller führte ruhig und strukturiert durch die Wahlkreisvertreterversammlung und achtete auf ein transparentes und korrektes Verfahren, das darüber hinaus technisch perfekt organisiert worden war. Bei der Auszählung am Freitagabend war der Live-Stream ebenfalls geschaltet, so dass dem Verfahren auch online gefolgt werden konnte.

Wahlkampf hat Kraft gekostet

Mit der Verkündung des Ergebnisses wünschte Manuel Hagel, Generalsekretär der Landes-CDU für die anstehende Wahl alles Gute und übergab das Wort an die beiden Kreisvorsitzenden: Markus Haas vom Neckar-Odenwald-Kreis und Wolfgang Reinhart vom Main-Tauber-Kreis. Haas sprach von einem „deutlichen Ergebnis“ des Wahlausgangs und dass dieser innerparteiliche Wettkampf Kraft gekostet habe. Jetzt, so Haas, gelte es nach vorne zu blicken, vor allem, weil die Kanzlerkandidatenkür bei vielen CDU Mitgliedern die Motivationskurve ach unten gedrückt habe. Dass, was die CDU da abgeliefert habe, sei ein Trauerspiel gewesen und schlichtweg „vergeigt“ worden. Deshalb gelte es jetzt, sich zusammenzuraufen , damit die CDU als Volkspartei bestehe.

Auch Wolfgang Reinhart sprach von einer großen Herausforderung für die Bundestagswahl. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass die CDU weite Vorsprünge vor anderen Parteien habe. Für den September müsse sich deshalb auf „den Gegner“ konzentriert werden.

„Ich freue mich über das Ergebnis“, sagte Nina Warken auf FN-Anfrage nach der Wahlkreisvertreterversammlung. Das bevorstehende lange Wochenende wolle sie nach anstrengenden Koalitionsverhandlungen in Stuttgart mit der Familie genießen und ganz für ihre drei Kinder und ihren Mann da sein.

Neue Ideen entwickeln

Danach folge eine Sitzungswoche in Berlin und erste Treffen mit Mitstreitern zur Wahlkampfplanung. „Wir wollen neue Ideen entwickeln“, so Warken. Wichtig ist ihr dabei, viele Mitglieder einzubinden, um gemeinsam für ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl am 26. September zu kämpfen.