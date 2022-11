Niederstetten: Frau bei Unfall schwer verletzt

Niederstetten. Eine 72-Jährige überschlug sich am Mittwochvormittag mit ihrem Pkw bei Niederstetten. Die Frau war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Landesstraße 1001 von Schrozberg in Richtung Niederstetten unterwegs. Sie schätzte eine Kurve vermutlich falsch ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand Sachschaden von rund 1000 Euro und musste abgeschleppt werden.

