Um die „Wahl eines Amtsverwesers“ geht es in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Niederstetten am Mittwoch, 27. Juli um 19.30 Uhr in der Alten Turnhalle, Seestraße 2. Umkehrschluss: Ein bislang unbekannter, aber offenbar fachlich sehr gut geeigneter Bewrber bemüht sich um die "Vertretung" der Bürgermeisterin.

Auf der Tagesordnung steht neben der Bestellung einer Standesbeamtin

...