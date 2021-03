Viele Bürger sind mittlerweile mit der Politik der etablierten Landtagsparteien unzufrieden. Sie haben das Gefühl, die da oben haben die Bodenhaftung verloren. Mein Ziel ist es, mit den Freien Wählern auch auf Landesebene eine Fraktion zu etablieren, die sich ausschließlich an der Sache orientiert. Beim politischen Diskurs müssen die besten Argumente den Ausschlag geben und nicht die Farbe des Parteibuchs. Als Freier Wähler stehe ich für eine ehrliche, ideologiefreie und langfristig orientierte Politik der bürgerlichen Mitte.

Ich bin Diplom-Betriebswirt (BA) mit 20 Jahren Berufserfahrung in der freien Wirtschaft. Als Projektleiter bin ich ständig mit komplexen Problemstellungen konfrontiert. Sie zu lösen erfordert ganzheitliches Denken. Schöne Sonntagsreden bringen da nichts.

Stefan Grimm, Freie Wähler. © Besserer

Seit 17 Jahren engagiere ich mich als Stadtrat in Külsheim. Bei der letzten Kommunalwahl habe ich die meisten Stimmen bekommen und wurde in den Kreistag gewählt. Für mich ist das die Bestätigung, dass ich mit meiner lösungsorientierten Politik richtig liege. Als Familienvater mit vier kleinen Kindern kenne ich die Belastungen, denen Familien heute ausgesetzt sind. Familien sichern die Zukunft des Landes. Sie haben einen viel höheren Stellenwert verdient, brauchen Unterstützung und finanzielle Entlastung. Bei der Bildung dürfen wir nicht länger sparen. Baden-Württemberg ist das Land der Tüftler und Erfinder. Die Bildung von heute sichert uns den Wohlstand von morgen.

In der Digitalisierung der Industrie sehe ich großes Potenzial, denn niemand vereint Maschinenbau und IT so gut wie wir. Deutschland ist führend im Bereich Umwelttechnik. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine riesige Chance für uns. Für mich sind mutige Umwelt- und nachhaltige Wirtschaftspolitik keine Gegensätze.

Ich lebe sehr gerne im Main-Tauber-Kreis. Statt Feinstaub, Lärm und Mietwahnsinn genießen wir Lebensqualität, profitieren von vernünftigen Lebenshaltungskosten und einer intakten Vereinslandschaft. Wir sind geprägt von Mittelstand, kleinen Handwerksbetrieben und lokalen Einzelhändlern. Ihnen muss die Politik mit Liquidität unter die Arme greifen. Aber auch wir Verbraucher müssen dort wieder mehr einkaufen.

Liebe Wählerinnen und Wähler, bei Online-Wahlveranstaltungen wurden nur die Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien geladen. Gerne hätte ich Sie als erfahrener Kommunalpolitiker überzeugt, dass ich der Richtige bin, um endlich frischen Wind in die träge Landespolitik zu bringen.

Lassen Sie mich Ihre Stimme im Landtag sein. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen.