Nicht rasten, um nicht zu rosten

Königshofen. Mit Beginn der Sommerferien ist der reguläre Übungsstundenplan des TV hinfällig. Doch gibt es jetzt verschiedene Angebote für die Vereinsmitglieder. Neueinsteiger sind immer gerne gesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das wöchentliche „Out-door“-Programm für alle Frauengruppen des Vereins startet ab 2. August um 19 Uhr an der Kirche mit einem „Fitness-Walking“, am Mittwochabend stehen Abendwanderungen auf dem Programm. Hier ist immer um 19 Uhr am Tauber-Pavillon der Treffpunkt. Weiterhin findet die Fahrrad/Mountainbike-Ausfahrt am Mittwoch um 18.45 Uhr statt. Treffpunkt ist die TV-Turnhalle.

Die Jedermänner sind zu Fuß und mit dem Rad am Montag um 19 Uhr unterwegs. Auskünfte erteilt Manfred Müller. Am 3. und 10. August unternimmt die Männergymnastikgruppe eine Wanderung, Treffpunkt um 18 Uhr am Rathaus. Ein Ausflug ins Freilichtmuseum Gottersdorf ist für 17. August geplant. Ansprechpartner Franz Engert.

Gebaggert und gepritscht wird beim Beach-Volleyball der Männergruppe 25+ am Freitagabend, aber auch ein Geländelauf mit Hindernissen zählt zum Programm. Treffpunkt an der TV-Halle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein weiteres gruppenübergreifendes Angebot ist der monatliche Wander-Treff am 21. August und 11. September. Treffpunkt ist immer um 13.30 Uhr an der TV-Turnhalle.

Der Sportabzeichen-Treff bietet jeweils am 2. und 30. August ab 17.45 Uhr nochmals die Gelegenheit, die leichtathletischen Diszipline zu absolvieren. Für Nachzügler besteht nochmals die Möglichkeit am 6. und 13. September. Aber auch die Turnhalle wird nicht „abgeschlossen“. Hier findet weiterhin am Mittwochabend die „Dance-Fitness“-Übungsstunde statt. Übungen für den Rücken stehen am Donnerstag um 20.15 Uhr auf dem Programm. Diese Stunde ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.

Den Übungsleitern und Trainern des TV ist es wichtig, eine längere Trainingspause zu vermeiden. Deshalb sind alle Angebote nicht an eine Gruppe gebunden. Ab September ist der Trainingsbetrieb wieder in der Turnhalle geplant. Auskünfte: E-Mail: TVkoenigshofen@gmail.com oder WhatsApp 01577/6422961. tvk