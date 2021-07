Neues Magazin für Urlauber in Planung

Main-Tauber-Kreis. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ erstellt aktuell das Urlaubsmagazin für die Jahre 2022 und 2023. Der Verband ruft alle gewerblichen und privaten Unterkunftsanbieterinnen und -anbieter sowie alle Kultureinrichtungen dazu auf, sich in diesem Magazin zu präsentieren. Das Urlaubsmagazin 2022/2023 gibt zunächst einen Überblick über die gesamte Ferienlandschaft an Tauber und Main einschließlich der Seitentäler und Höhen. Es fließen Hinweise zum Radeln und Wandern, zu Kultur und Kulinarik und zu den Aktiv-Angeboten ein. Auch das Gesundheitsangebot in Bad Mergentheim wird vorgestellt. Hierzu liefert eine Ferienkarte einen guten Überblick. Darauf folgen die Städte- und Gemeinde-Porträts. Diesen wiederum schließen sich die Beschreibungen von Arrangements und Unterkunftsbetrieben an. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit Bild und ausführlichem Text vorzustellen. Wer darauf verzichten möchte, kann alternativ einen Zeileneintrag nutzen.

Touristische Partnerinnen und Partner, die sich bisher noch nicht zwecks eines Eintrags beim Tourismusverband gemeldet haben, werden gebeten, mit der Geschäftsstelle Kontakt aufzunehmen. Die Anmeldungen sollten bis Montag, 26. Juli, abgeschlossen sein. Kontaktadresse ist der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt