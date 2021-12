Main-Tauber-Kreis. Insgesamt 263 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag und Mittwoch bestätigt, davon 105 am Dienstag und 158 am Mittwoch. Dies ist die höchste Zahl an festgestellten Neuinfektionen im Main-Tauber-Kreis an einem Tag seit Beginn der Pandemie, teilte das Landratsamt in einer Presseerklärung mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 9078.

