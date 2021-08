Neue Regelung stößt auf Akzeptanz

Geimpft, genesen, getestet. Diese drei Kriterien versprechen Einlass in Altenheime, Krankenhäuser, beim Friseur, in den Kosmetiksalon oder die Massagepraxis. Wie gehen Dienstleister und Kunden oder Besucher mit der neuen Verordnung um?

Main-Tauber-Kreis. Zwar schielt immer noch jeder auf die täglichen Inzidenzzahlen, für Baden-Württemberg spielen sie seit dem 16. August aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Landesregierung hat ihre Strategie in der Corona-Pandemie mit einer neuen Verordnung geändert und setzt auf die 3G-Regel. Zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, behält sich die Landesregierung allerdings vor, sollte eine Überlastung des Gesundheitswesens drohen. Zudem sollen die Kriterien alle vier Wochen auf den Prüfstand gestellt werden. Die 7-Tage-Inzidenz, die Impfquote, die Auslastung der Intensivbetten und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe fließen in die Bewertung ein.

Laut der neuen Verordnung vom 25. August für Krankenhäuser und Pflegeheime gelten keine Beschränkungen mehr bei den Besucherzahlen. Nichtgeimpfte oder Nichtgenesene müssen dafür einen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Wird ein PCR-Test vorgelegt, darf dieser die 48-Stunden-Frist nicht überschreiten.

„Bei uns stößt die 3G-Regel auf Akzeptanz“, sagt Annika Hoffmann, Hausdirektorin des Altenpflegeheims Johannes-Sichart-Haus in Tauberbischofsheim. „Bei Nachfragen argumentieren wir, dass diese Regel zum Schutz der Bewohner, des Personals und der Besucher gilt.“ Schließlich müsste in der Pandemie auf vulnerable Gruppen, wie die Bewohner von Altenpflegeheimen, besondere Rücksicht genommen werden, auch wenn die Impfquote im Sichart-Haus bei über 90 Prozent liege.

Besucher von Altenpflegeheimen müssen müssen sich nicht mehr vorab, sondern erst beim Betreten der Einrichtung anmelden. Ferner haben sie nachzuweisen, dass sie die geltenden Anforderungen erfüllen, bevor sie auf das Zimmer des Bewohners gehen.Gehören sie zu den Stammgästen und haben ihr Einverständnis gegeben, werden die Nachweise kopiert und von den Verantwortlichen des Wohnbereichs abgeheftet.

Sie und ihr Team stoßen in der Mehrzahl auf verständige Besucher. Natürlich gebe es auch diejenigen, die vom „Corona-Wahnsinn“ sprechen und unzufrieden mit der Situation sind. Hoffmann setzt hier auf das Gespräch: „Aufklärung ist alles.“

Ute Emig-Lange, zuständig für die Unternehmenskommunikation des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim und der Gesundheitsholding Tauberfranken, weist auf eine brandneue Regelung für Krankenhäuser und Pflegeheime hin. „Es gibt zwar Erleichterungen, aber auch die sind mit Auflagen verbunden, die erfüllt werden müssen“, sagt sie. Deshalb wurde die Besuchsregelung neu gefasst (siehe weiteren Artikel auf dieser Seite). Für nichtimmunisiertes Personal schreibt die Verordnung in Krankenhäusern eine tägliche Testpflicht vor, für Beschäftigte in Pflegeheimen wird die Testung von drei auf vier Mal wöchentlich erhöht.

Den Besuchern bescheinigt Ute Emig-Lange Rücksichtnahme. „Die allermeisten haben sich an die Vorgaben gewöhnt und sich vorher informiert“, beschreibt sie die Lage. Die Verantwortlichen am Caritas-Krankenhaus und bei der Gesundheitsholding verfolgten die steigenden Inzidenzzahlen allerdings mit Sorge. Denn es seien jüngere um die 40, die nun in die Klinik kämen. Nach wie vor gelte, die Hygieneregeln zu beachten.

Viele zücken einfach ihr Handy

„Mit der neuen Corona Verordnung wurden die Regeln vereinfacht, da die Abstandsvorgaben und Personenbegrenzungen gestrichen wurden. Mit der Prüfung der 3G ist der Kontrollaufwand wieder deutlich gestiegen“, erklärt Frank Bundschu, Dehoga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis auf FN-Anfrage. Derzeit seien glücklicherweise zahlreiche Touristen im Taubertal unterwegs. Es zeige sich, dass diese sehr häufig geimpft seien und das entsprechende Zertifikat digital über ihr Handy nachweisen können. Auch bei den Restaurantgästen könne man feststellen, dass der digitale Impfpass am meisten genutzt werde, um das G für geimpft vorzuzeigen.

„Diskussionen zu kopierten, fotografierten oder gar vergessenen Impfpässen kommen glücklicherweise kaum noch vor – vermutlich bleiben die ungeimpften und test–unwilligen potenziellen Gäste lieber zuhause“, vermutet der Geschäftsführer des Ringhotels Bundschu in Bad Mergentheim. An die Testmöglichkeiten vor Ort, im Testzentrum und in den Apotheken hätten sich die Gäste gewöhnt und würden diesen Umweg in Kauf nehmen.

„Einzig an das Tragen der medizinischen Masken können sich die Gäste nicht gewöhnen“, unterstreicht Bundschu. Denn aktuell müssten die Gäste beim Betreten der Gastronomie, bis zum Platz und auf den Wegen in den öffentlichen Bereichen eine Maske tragen. „Ein kurzer freundlicher Hinweis genügt hier allerdings meist und das Versäumnis wird korrigiert“, so der Dehoga-Kreisvorsitzende.

Einige sagen Termine ab

Etwas Enttäuschung schwingt bei Michaela Hammer aus Grünsfeld mit. Die Obermeisterin der Friseur-Innung im Main-Tauber-Kreis beklagt, dass die Branche ohnehin schon stark gebeutelt ist. Es sei oft fast unmöglich, die Vorgaben innerhalb weniger Tage umzusetzen. Durch die 3G-Regelung verzeichne das Friseurhandwerk weitere Einbußen, moniert sie. Denn vor allem das jüngere Publikum, das noch nicht geimpft sei, bliebe weg oder beklage sich über die Testpflicht. Wie bereits im Frühjahr hätten auch einige Kunden ihre Termine einfach abgesagt.

Durch die nun eingeführte Testpflicht in Bayern werde es für die grenznahen Betriebe auch einfacher, sagt sie. Vorher seien einige Kunden in Richtung Würzburg abgewandert. „Für die Geimpften ist das eigentlich kein Thema, manche finden es sogar gut“, hat die Friseurmeisterin unterschiedliche Erfahrungen gemacht. „Aber wir werden uns an die Regelungen gewöhnen müssen“, ist sie überzeugt.

Michaela Hammer, die in ihrem Salon in Grünsfeld sechs Angestellte beschäftigt, steht der neuen Regelung daher kritisch gegenüber. „Die Leidtragenden sind die kleinen Betriebe.“ Man habe gute Hygienekonzepte erstellt, an die sich alle gehalten hätten. „Es hat keine Fälle gegeben, dass sich jemand beim Friseurbesuch angesteckt hat.“ Und ihre Befürchtung ist, dass der Schwarzarbeit in dem Gewerbe weiter Vorschub geleistet wird.

Zu den Einbußen durch ausbleibende Kunden kommen für die Obermeisterin weitere finanzielle und zeitliche Faktoren hinzu. Denn wer keinen zertifizierten Test vorweist, kann den auch vor Ort machen. Und dafür müsse sie wieder eine Mitarbeiterin abstellen. Sie habe deshalb eine Schulung gemacht, damit der Test auch bei ihr im Salon stattfinden kann.

Sehr wenige Probleme

Ganz nah am Körper, vor allem am Gesicht der Kundinnen, arbeitet Gloria Keller, die zusammen mit Silvia Quitter-Liebenstein seit zehn Jahren das Kosmetikstudio Skinlife in Tauberbischofsheim betreibt. „Wir haben hier sehr wenig Probleme mit den 3G-Regeln. Unsere Kunden sind zum größten Teil schon geimpft und stehen auch hinter dieser Regelung“, sagt Gloria Keller. Auch bei den jugendlichen Kunden wachse die Zahl der Geimpften. „Natürlich gibt es immer wieder Kunden, die uneinsichtig sind, was sich aber in Grenzen hält.“

Die beiden Inhaberinnen „begrüßen die 3G-Regel – zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz unserer Kunden. Viele ihrer Kunden seien sogar der Meinung, dass man die 2G-Regelung einführen sollte.