Neue Chancen für hochbetagte Bürger

Main-Tauber-Kreis. Der Kreis ist dem Förderaufruf des Ministeriums für Soziales und Integration gefolgt und implementiert eine Kommunale Pflegekonferenz. Eine Auftaktveranstaltung zur Einführung der Kommunalen Pflegekonferenz Main-Tauber fand jetzt statt. Aufgerufen hatte die Dezernentin für Jugend, Soziales und Gesundheit, Elisabeth Krug. Zunächst gab es Grundsätzliches zur Kommunalen Pflegekonferenz. Vorgestellt wurde im Weiteren ein Entwurf der Geschäftsordnung.

Laut Statistischem Landesamt ist der Kreis der zweitälteste in Baden-Württemberg, mit dem zweithöchsten Altersdurchschnitt. Mit zunehmendem Alter wächst das Risiko, pflegebedürftig zu werden. Die häusliche Pflege durch Familienangehörigen wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen. Die demografische Entwicklung führt somit zu einem zunehmenden Anteil Hochbetagter mit einem hohen Betreuungs- und Pflegebedarf und einem sinkenden Anteil an Pflegepersonen in den Familien.

Mit dem Landespflegestrukturgesetz, das Ende 2018 verabschiedet wurde, steht ein gesetzlicher Rahmen für regionale und quartiersnahe Pflege- und Unterstützungsstrukturen zur Verfügung. Ziel ist es, den älteren hochbetagten Einwohnern die Chance einzuräumen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Kommunale Pflegekonferenz kann als breit aufgestellte fachliche Beratungs- und Koordinierungsplattform die Entwicklung der sozialen Infrastruktur sowie die Quartiersentwicklung in den Raumschaften des Kreises unterstützen. Eine weitere wichtige Aufgabe wird die Mitwirkung bei der Kreisseniorenplanung und der Umsetzung der in der Seniorenplanung erarbeiteten Handlungsempfehlungen sein.

Bevor die Kommunale Pflegekonferenz als Vollversammlung starten kann, wird bis Herbst ein Lenkungskreis gegründet. Das Gremium mit Vertretern aus Kommunalverwaltungen, Landratsamtes und in der Pflege und Seniorenarbeit tätigen Akteure wird zunächst eine Geschäftsordnung ausarbeiten.

Zum Abschluss wurde über den Stand der Aktualisierung der Kreisseniorenplanung 2019 bis 2021 informiert. Die Bearbeitung hat sich verzögert. Eine Veröffentlichung der Kreisseniorenplanung ist bis zum Ende des Jahres geplant. lra