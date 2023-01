Neue Antragsrunde startet zum 12. Januar

Odenwald-Tauber. Im Regionalbudget für Kleinprojekte startet zum 12. Januar eine neue Antragsrunde. Die Rahmenbedingungen hierfür wurden in der Auswahlausschusssitzung mit anschließender Mitgliederversammlung im Dezember festgelegt.

Wie bisher können sich Kommunen, Kirchengemeinden, Vereine, Privatpersonen sowie Kleinstunternehmen um einen Zuschuss von 80 Prozent der förderfähigen Nettokosten bewerben. Diese müssen mindestens 2500 Euro betragen und dürfen die Obergrenze von 20 000 Euro nicht überschreiten. Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Im Jahr 2023 kommt das neue Regionale Entwicklungskonzept (REK) mit erweiterter Kulisse zur Anwendung. Das bedeutet, dass sich nun auch Projekte aus den Kernstädten von Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim sowie aus allen 15 Ortschaften der Stadt Wertheim für eine Förderung bewerben können.

Außerdem wurden die Projektauswahlkriterien überarbeitet und an die Ziele des neuen REKs angepasst. Förderfähig sind zum Beispiel kleine bauliche Vorhaben und Neuanschaffungen im Bereich Dorfentwicklung, Vereinsleben, Tourismus, Kultur und Landwirtschaft. Besonderes Augenmerk liegt zukünftig auch auf Projekten, die dem Klimaschutz, der Integration und Inklusion sowie der Digitalisierung dienen. „Wir konnten seit 2019 rund 70 Kleinprojekte in Badisch-Franken fördern. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, unsere Region noch ein Stückchen liebenswerter, attraktiver und lebendiger zu machen. Ich bin gespannt auf Ihre Projektidee“, so Alfred Beetz, Vorsitzender der LAG Regionalentwicklung Badisch-Franken.

Neben den genannten Voraussetzungen steht bei diesem Projektaufruf insbesondere die Umsetzungsreife im Vordergrund. Die Projekte müssen daher bereits jetzt eine gewisse Antragsreife mit sich bringen, damit nach einem positiven Beschluss durch die LAG eine zeitnahe Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde möglich ist. Vollständig ausgearbeitete Projektanträge sind bis zum 23. März bei der Leader-Geschäftsstelle einzureichen.

Jährlichkeitsprinzip

Die Auswahlsitzung zur Beschlussfassung der eingereichten Projektvorhaben findet voraussichtlich am 9. Mai statt. Bei der Regionalbudget-Förderung gilt das Jährlichkeitsprinzip, das heißt. die Projekte müssen in diesem Jahr vollständig umgesetzt und ausbezahlt werden. Das Regionalmanagement hat deshalb den Bewilligungszeitraum bis zum 31. Oktober befristet – bis dahin müssen alle bewilligten Projekte fertiggestellt sein. Anschließend können die Antragsteller bis zum 30. November den Verwendungsnachweis einreichen und damit die Auszahlung ihres Vorhabens beantragen.

Zur Information und Antragseinreichung ist ein beratendes Erstgespräch mit dem Regionalmanagement erforderlich. Interessierte Projektträger setzen sich daher zeitnah mit der Leader-Geschäftsstelle in Verbindung.

Detaillierte Informationen zum Regionalentwicklungsprogramm Leader, insbesondere zur neuen Förderperiode 2023 bis 2027 und zum Regionalbudget erteilt die Leader-Geschäftsstelle, Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Telefon 06281/52121398.