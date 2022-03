Die Firma Hofmann-Menü will an der Straße Windischbuch-Bobstadt, auf dem Gewerbegebiet Boxberg-Seehof, ihre neue Produktionsstätte samt Verwaltung ansiedeln und die drei bisherigen Betriebsstätten in Schweigern, Unterschüpf und Tauberbischofsheim zusammenlegen. In seiner jüngsten Sitzung gab der Planungsausschuss des Regionalverbandes Heilbronn-Franken mit großer Mehrheit seine Zustimmung. Die fünf Fraktionsmitglieder der Grünen enthielten sich bei der Abstimmung.

