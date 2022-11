Neckar-Kommune wählt seinen Nachfolger

Niederstetten. Florian König (33) ist neuer Bürgermeistervon Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg. Der CDU-Mann folgt dem jetzigen Niederstettener Amtsverweser Simon Michler (37, ebenfalls CDU) nach, der seinen dortigen Posten als Verwaltungschef aufgeben hatte.

Er war bereits Gemeinderatsmitglied der Neckar-Kommune: Florian König wurde bei der Neuwahl am Sonntag mit 60,4 Prozent der Stimmen zum Verwaltungschef gewählt. Bei der zweiten Runde der Wahl hat König am Sonntag ein überragendes Ergebnis eingefahren und seinen Mitbewerber und Ratskollegen Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) weit hinter sich gelassen. Merkle kam auf 2046 Stimmen, das sind 37,1 Prozent.

Simon Michler war seit 2015 Bürgermeister der Doppelgemeinde Edingen-Neckarhausen gewesen. Er zog nach anhaltenden Differenzen mit Teilen des Gemeinderats durch seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Amt einen Schlussstrich und wurde vom Niederstettener Gemeinderat zum Amtsverweser ins Rathaus gewählt. Er soll nach Willen des Rats wieder „Normalität“ bringen, nachdem Bürgermeisterin Heike Naber vorläufig des Dienstes enthoben wurde. Die Enthebung durch das Landratsamt wurde jetzt verwaltungsgerichtlich kassiert (die FN berichteten).

Michler ist in Niederstetten auch zum Hauptamtsleiter gewählt worden. Sein langfristiges Ziel sei, Bürgermeister von Niederstetten zu werden, hatte der Verwaltungsfachmann im Sommer angekündigt.



