Nachverfolgung von Sitzungsteilnehmern

Main-Tauber-Kreis. Christian Kremer, Kreisrat der Freien Wähler, probierte es gleich aus. An der Tür zum Sitzungssaal im dritten Stock von Haus 4 des Landratsamts in Tauberbischofsheim prangte ein Schild. Darauf abgebildet war ein QR-Code zum Registrieren mit der Luca-App. Kremer schnappte sein Mobilfunkgerät, scannte den Code und schwups, so das Versprechen, sei seine Anwesenheit vor Ort nachvollziehbar. Im Fall einer Corona-Infektion bei den Anwesenden würde er durch die Vernetzung mit dem Gesundheitsamt informiert.

Der Main-Tauber-Kreis ist „Luca-Test-Region“ erläuterte Sitzungsleiter Christoph Schauder, Erster Landesbeamter und designierter Landrat, dem Gremium. „Die App kann – gut eingesetzt – ein wesentlicher Mosaikstein sein, um die Nachverfolgung zu sichern“, zeigte er sich sicher. hvb