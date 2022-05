Nach 34 Jahren Stillstand: Jetzt rollt sie wieder

Dörzbach. Mit einem zweitägigen Fest wurde am Wochenende am Bahnhof in Dörzbach die Wiederinbetriebnahme der Jagsttalbahn nach 34 Jahren Stillstand ausgiebig gefeiert. Zwar war schon im November 2021 ein kurzer Teilabschnitt wieder in Betrieb genommen worden (wir berichteten), doch Corona hatte nur eine Feier im kleinen Rahmen erlaubt. Das Festwochenende fand in Verbindung mit der „Jagsttal Wiesen Wanderung“ statt.

Rund 120 Jahre nach der ursprünglichen Inbetriebnahme und nach 34 Jahre währendem Stillstand rollt die Jagsttalbahn erneut auf einem etwa 500 Meter langen Teilstück ab dem Bahnhof in Dörzbach. Durch beständige Initiative der Jagsttalbahnfreunde (JTBF) e.V. und der Jagsttalbahn AG war der Abschnitt schließlich ertüchtigt worden.

Die Initiatoren hatten ein attraktives Rahmenprogramm erdacht: Fahrten mit der Museumsbahn, Führungen und Besichtigungen, ein Bücher- und Souvenirverkauf sowie eine Bewirtung mit Speisen und Getränken.

Musikalisch umrahmt wurden die Zugfahrten von Josef Heßlinger aus Laibach an der Ziehharmonika gemeinsam mit seinen Enkeln Lasse und Emil. Natürlich erklang dabei die Melodie „Auf der schwäbsche Eisebahne“.

Der stellvertretende JTBF-Vorsitzende Volker Elgner dankte sichtlich gerührt allen Akteuren und Unterstützern, die zu diesem erfolgreichen Resultat beitrugen, insbesondere dem bisherigen Vereinsvorsitzenden Frieder Strohm, der vor Kurzem aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen musste. „Dieses außergewöhnliche Engagement kann man nicht hoch genug schätzen“, meinte MdL Arnulf Freiherr von Eyb (CDU), Aufsichtsratsvorsitzender der Jagsttalbahn AG, mit Verweis auf die unzählig geleisteten Arbeitsstunden der vielen ehrenamtlichen Akteure.

Leider habe die Jagsttalbahn nicht nur Freunde und Unterstützer, sondern teilweise auch heftige Widersacher, bedauerten Elgner und von Eyb. Die Stadt Krautheim habe die Jagsttalbahn AG auf Herausgabe des Besitzes auf ihrer Gemarkung verklagt und in erster Instanz Recht bekommen, wogegen von der Jagsttalbahn AG Berufung eingelegt worden sei. Außerdem habe Krautheim die Entwidmung der auf ihrem Gebiet liegenden Bahnanlagen beantragt. „Selbstverständlich suchen wir weiterhin das Gespräch, um eine für beide Seiten akzeptable und vernünftige Lösung zu finden“, hoben Elgner und von Eyb hervor. Bereits gesichert sei die Betriebsgenehmigung für eine insgesamt circa 1,5 Kilometer lange Strecke zwischen dem Bahnhof Dörzbach und der Krautheimer Gemarkungsgrenze, berichtete Bernd Kühn, Örtlicher Betriebsleiter Technik (Gleisbau). Zum Großteil liege dafür schon das Schwellen- und Schienenmaterial auf Lager. Als nächster Schritt werde der bestehende etwa 500 Meter lange Abschnitt um rund 350 Meter erweitert.

Wie der stellvertretende Vorsitzende des JTBF am Abend mitteilte, verlief der Samstag bei geradezu ideal frühsommerlichen Maiwetter äußerst erfolgreich. Der sehr rege Besucherzuspruch habe sich in den insgesamt rund 15 Zugfahrten, den reichlichen Souvenirverkäufen sowie der hohen Nachfrage nach Speisen und Getränken widergespiegelt, bilanzierte Volker Elgner nach dem ersten Festtag.

In den nächsten Monaten wird der Museumszug jeweils am zweiten Sonntag (12. Juni, 10. Juli, 14. August und 11. September) zwischen 11 und 17 Uhr erneut rollen.

An diesen Tagen können ebenfalls die Bahnanlagen und Schienenfahrzeuge besichtigt werden. Zudem ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Darüber hinaus können auf Anfrage (E-Mail: post@jagsttalbahn.de, Telefon 07937/277) Sonderfahrten und -führungen für interessierte Gruppen vereinbart werden. Bereits angemeldet haben sich je eine Gruppierung der Polizei Neckarsulm, der Grund- und Hauptschule Mulfingen sowie des Kindergartens Dörzbach.