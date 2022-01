„Mutig werden mit Til Tiger“

Tauberbischofsheim. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes bietet ein Gruppenangebot für schüchterne und unsichere Kinder im Grundschulalter an. Diese richtet sich beispielsweise an Kinder, die Schwierigkeiten haben mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, soziale Kontakte eher meiden, sich wenig zutrauen oder oft ängstlich sind. Zusammen mit dem schüchternen Til Tiger machen sich die Kinder auf die Reise, neue Fertigkeiten zu lernen und auszuprobieren. Mithilfe von verschiedenen Übungen können sie schrittweise mehr Selbstsicherheit gewinnen und in verschiedenen sozialen Situationen die neu gelernten Fertigkeiten spielerisch trainieren.

Einzeltermin nötig

Zu beachten ist, dass den Trainingsstunden ein Einzeltermin mit den Eltern und dem Kind zusammen vorausgehen muss. Dieses Angebot ist kostenlos und wird über das Landesprogramm Stärke gefördert. Im Vorfeld und Abschluss zu den Gruppentreffen gibt es in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes für Eltern einen individuell abgestimmten Einzeltermin zusammen gemeinsam mit dem Kind, der vor Start des Gruppenangebots. Die Gruppentreffen finden am 8., 15., 22. Februar und 1., 8., 15., 22., 29. März sowie am 5. April jeweils dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Kursleitung hat Eva Beez, Dipl-Sozialpädagogin (FH), Systemischer Elterncoach für Neue Autorität.