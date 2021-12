„Mut zu ehrlicher Meinungsäußerung“

Main-Tauber-Kreis. Dr. Christina Baum ist am 26. September über die Landesliste der AfD zur Bundestagsabgeordneten avanciert und als solche häufig in Berlin präsent. Pendeln zwischen der Hauptstadt und dem Main-Tauber-Kreis gehört für sie nun zum Alltag. Das ist der Grund, warum sie aus dem Kreistag ausscheiden wollte, dem sie seit gut zwei Jahren angehört. Bei zwei Gegenstimmen von Alfred Bauch und Thomas Kraft (beide SPD) stimmte der Kreistag diesem Ansinnen mehrheitlich zu.

Ihr folgt die Boxbergerin Adelheid Schuster nach, die bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle von Landrat Christoph Schauder verpflichtet wurde. Sie wird zudem Mitglied im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr, Aufsichtsratsmitglied in der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) sowie Stellvertreterin ihres Fraktionsvorsitzenden Dr. Rolf Müller in der Gesellschafterversammlung der Krankenhaus und Heime Main-Tauber (KHMT).

Dr. Christina Baum ließ es sich nicht nehmen, ein Resümee ihrer Zeit als Kreisrätin zu ziehen. Argwohn, Skepsis, offene Feindschaft und Vorurteile seien ihr anfänglich entgegengebracht worden, die sich mit der Zeit etwas abgeschwächt hätten. „Wir haben zu vielen Themen dieser Zeit eine andere Meinung“, lautete ihre Begründung für die von ihr empfundene ablehnende Haltung anderer Gremiumsmitglieder. Denen warf sie „Konformität“ und das Fehlen eines „offenen Meinungsaustauschs“ vor. Sie dankte der Verwaltung für die gute Unterstützung bei Fragen jedweder Art und wünschte ihren Mitstreitern „mehr Mut, die ehrliche Meinung zu äußern“.

Thomas Kraft begründete seine Ablehnung in einer persönlichen Erklärung. „Das Ausscheiden ist rechtlich zulässig – aber meiner Meinung nach moralisch verwerflich“, so der SPD-Mann. Der Rückzug aus dem Kreistag sei „respektlos“ gegenüber den Wählerinnen und Wählern, dem Kreistag und dem Landkreis. Er bedeute eine Pflichtverletzung. Andere Kreisräte hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sich Kreistags- und Bundestagsmandat vereinbaren ließen.

Obgleich er mit Nein gestimmt habe, werde er Baum, die Björn Höcke drei Mal in den Main-Tauber-Kreis geholt habe, nicht vermissen, so Thomas Kraft. hvb