Müllgebühr wird fällig

Main-Tauber-Kreis. Die Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung im Main-Tauber-Kreis im Jahr 2022 werden ab Mittwoch, 9. März, vom Rechenzentrum versendet. Der geforderte Betrag muss vor Fälligkeit an den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) überwiesen werden.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, könne Bürgerinnen und Bürger, die noch kein SEPA-Mandat erteilt haben, dies nachholen, um den Betrag für 2022 und die kommenden Jahre einziehen zu lassen. Wurde ein SEPA-Mandat erteilt, wird der Betrag automatisch abgebucht. Bereits überwiesene Beträge werden auf dem Bescheid angegeben, zuviel bezahlte Beträge verrechnet oder auf Antrag zurücküberwiesen.

Im Dezember 2021 hat der Kreistag neue Abfallgebühren beschlossen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb musste die gestiegenen Entsorgungskosten an die Gebührenpflichtigen weiterreichen. Daraus ergeben sich um rund 13 Prozent erhöhte Müllgebühren im Vergleich zum Vorjahr. „Mit Blick auf den Durchschnittspreis für einen vierköpfigen Haushalt im Main-Tauber-Kreis (60 Liter Restmüll und 80 Liter Biomüll) in Höhe von 136 Euro liegt der Landkreis unter dem Durchschnitt von 172 Euro in Baden-Württemberg“, so die Verantwortlichen.

Ist ein Gebührenbescheid fehlerhaft, muss schriftlich innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Abfallwirt-schaftsbetrieb, eingereicht werden. Ein telefonischer Widerspruch ist unzulässig.

Neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger erhalten beim Einwohnermeldeamt den Vordruck, mit dem die Müllgefäße bestellt werden. Jeder Haushalt benötigt eine Restmüll- und eine Biotonne. Tonnengemeinschaften sind bei der Biotonne weiterhin möglich, ebenso die Kompostierung der Bioabfälle im eigenen Garten. Erst nach Übermittlung der Meldedaten vom Einwohnermeldeamt an den AWMT und Eingang des Antrags für die Tonnenbestellung bei diesem können Müllgefäße aufgestellt werden. Nicht zulässig ist die Übernahme der Müllgefäße des Vorbesitzers oder der Vormieter, da die Tonnen personalisiert und somit einem bestimmten Haushalt zugeordnet sind.

Bei Umzug innerhalb des Main-Tauber-Kreises müssen die Müllgefäße zum neuen Wohnort mitgenommen, der AWMT mittels Antrag entsprechend informiert werden. vereinbart werden kann. Bei Wegzug aus dem Main-Tauber-Kreis sind alle Müllgefäße nach Antrag an den AWMT zurückzugeben.

