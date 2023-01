Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Weikersheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 18-Jähriger, gegen Mitternacht, mit

seinem VW auf dem Max-Planck-Ring in Weikersheim unterwegs. Da es ihm bei einem

ersten Versuch nicht gelang, auf der schnee- und eisglatten Straße bergauf in

eine Hofeinfahrt zu gelangen, versuchte er es bei einem zweiten Versuch bergab.

Das Auto, das lediglich mit untauglichen Sommerreifen ausgerüstet war,

schlitterte ohne Bremsmöglichkeit auf der Straße abwärts und prallte an der

Einmündung in die Dunaföldvarer Allee gegen eine Straßenlaterne. An dem Auto

entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Wie hoch der Schaden

an der Laterne zu beziffern ist, steht noch nicht fest. Den unvernünftigen

jungen Mann erwartet nun eine Anzeige.