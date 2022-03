Mit Mikrochips das Leben erleichtern

Main-Tauber-Kreis. Die CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Nina Warken, ruft elektronikbegeisterte Schüler der Klassen 9 bis 13 aus ihrem Wahlkreis zur Teilnahme am Wettbewerb „Invent a Chip“ auf: „Ich freue mich sehr, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Schülerwettbewerb fortführt, der sich an technikaffine junge Menschen richtet. Es wäre schön, wenn auch Jugendliche aus meinem Wahlkreis an der Challenge teilnehmen, die die Grundlagen und einen Einstieg in die Mikroelektronik und das Chipdesign sowie den Gewinnern Geldpreise, Praktika und Kontakte zur Industrie bietet.“

Bis zum 31. Mai besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einem Online-Quiz, das über die Zulassung zum Wettbewerb entscheidet.

Fördermittel für Unternehmen

Darüber hinaus haben auch Unternehmen wieder die Möglichkeit, bis zum 31. März Fördermittel zu beantragen: Gefördert werden Projekte von Unternehmen aus der Elektronik-Branche, die Angebote für Kinder und Jugendliche machen.

