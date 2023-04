Mit Linienbus zum Shopping oder in die Natur

Main-Tauber-Kreis. Mit Beginn des neuen Monats startet der touristische Busverkehr zum Wildtierpark Bad Mergentheim sowie zum Einkaufszentrum Wertheim-Village in die Sommersaison. Hierauf weist die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) hin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wildparkbus pendelt ab Montag, 1. Mai, bis Dienstag, 31. Oktober, täglich zwischen der Stadt Bad Mergentheim und dem Wildtierpark. Darüber hinaus bieten auch die fünf Ruftaxi-Linien 9833 (Bad Mergentheim-Assamstadt-Windischbuch), 9834 (Bad Mergentheim-Boxberg), 9843 (Bad Mergentheim-Lauda), 9852 (Bad Mergentheim-Weikersheim) und 9855 (Bad Mergentheim Süd) einzelne Direktfahrten zum Wildpark und zurück an.

Von Montag bis Freitag starten die Linienbusse der Linie 955 jeweils um 9.10 Uhr, 11.40 Uhr, 14.40 Uhr und 16.40 Uhr am Bahnhof Bad Mergentheim und fahren über die Haltestellen „Altstadt Schloss“ und „Wachbacher Straße“ hinauf zum Wildpark. Rückfahrgelegenheiten in die Innenstadt bestehen jeweils um 11.55 Uhr, 15 Uhr sowie 17 Uhr.

Mehr zum Thema Neue Haltestelle Wertheimer Stadtbuslinie 976 zum Bettinger Almosenberg verlängert Mehr erfahren

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen beginnen die Fahrten am Bahnhof Bad Mergentheim um 9.30 Uhr und 10.42 Uhr. Um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr beginnen die Wildparkfahrten dann bereits an der Haltestelle „Klinik Hohenlohe“ und bedienen anschließend die Haltestellen „Rehaklinik ob der Tauber“, „Hexenkreuz“, „Waldstraße“ „Löffelstelzen, Ort“, „Abzweigung Rehaklinik Taubertal“, „Edelfinger Straße“ und „Bad Mergentheim, Bahnhof“. Ab dort fahren die Busse um 11.42 Uhr, 12.42 Uhr, 14.42 Uhr und 16.42 Uhr über die Haltestellen „Altstadt Schloss“ und „Wachbacher Straße“ weiter zum Wildpark.

Rückfahrgelegenheiten bieten sich für Wildparkbesucherinnen und -besucher sowie Wanderinnen und Wanderer ab der Haltestelle „Wildpark“ an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr.

Ab Dienstag, 2. Mai, gibt es wieder eine direkte Busverbindung zwischen der Innenstadt Wertheim und dem Wertheim Village. Dazu wird die bestehende Stadtbuslinie 976 (Wertheim-Hofgarten) bis zum Almosenberg bei Bettingen verlängert und bedient die neu eingerichtete Haltestelle „Wertheim Village“. Die Nahverkehrsanbindung des Gewerbegebiets Almosenberg wird damit weiter verbessert.

Montags bis freitags (an Werktagen) fahren die zusätzlichen Linienbusfahrten um 9.10 Uhr, 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 20.20 Uhr vom Busbahnhof in Wertheim bis zur neuen Haltestelle „Wertheim Village“.

An Samstagen fährt die Linie 976 ab Wertheim Busbahnhof um 9.10 Uhr, 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 15.10 Uhr und 20.20 Uhr. In Richtung Wertheim verkehren die Linienbusse von Montag bis Freitag um 9.26 Uhr, 11.26 Uhr, 14.26 Uhr und 20.36 Uhr sowie samstags um 9.26 Uhr, 11.26 Uhr, 13.26 Uhr, 15.26 Uhr und 20.36 Uhr. Ergänzend hierzu werden die Haltestellen „Almosenberg“ und „Kreisverkehr Almosenberg“ von den Buslinien 973 und 977 sowie der Ruftaxilinie 9873 bedient.

VRN-Tarif

Bei Linienbusfahrten zum Wildpark Bad Mergentheim sowie dem Wertheim Village gilt der VRN-Tarif. „Auch das zum 1. März eingeführte VRN JugendticketBW oder auch das am 1. Mai startende Deutschlandticket werden in diesen Bussen anerkannt“, teilt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas mit. Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. lra