Mit dem Schiff an Burgen vorbei

Weikersheim. Nach zwei langen Jahren war es endlich wieder soweit. Der sehnlichst erwartete Jahresausflug des VdK Ortsverbandes nach Schwetzingen und anschließender Schifffahrt von Heidelberg nach Neckarsteinach war fast ausgebucht. Nach der Ankunft am Schwetzinger Schloss wurden zwei Gruppen gebildet. Eine Interessante Führung im ehemaligen Kurfürstlichen Schloss, das einen einzigartigen Park, ausgezeichnet 2016, begonnen. Das Schloss wurde schon um 1350 als ritterliche Wasserburg gebaut, nach mehreren Zerstörungen und wieder aufbauen erhielt es durch den Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz die heutige Form. Ein Prunkstück an Größe ist der dazu gehörige Schlossgarten aus dem 18. Jahrhundert. Elemente aus französischer und englischer Tradition und über einhundert Skulpturen prägen den Park eindrucksvoll. Wer diesen Park in Ruhe mit den dazu gehörigen Bauten, vom Apollotempel, Badhaus und Türkischen Garten sehen möchte, muss mehr Zeit investieren. Nach Einkehr im gegenüberliegenden Brauhaus ging die fahrt weiter nach Heidelberg um vom Land auf das Wasser zu wechseln. Bei herrlichem Wetter und guter Laune wurde die Fahrt, vorbei an sehenswerten Burgen, per Schiff nach Neckarsteinach zurückgelegt. Dort angekommen, ging der schöne Ausflug dem Ende zu. Der Bus erwartete die Ausflügler schon an der Anlegestelle, um alle wieder sicher nach Hause zu bringen. vdK

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1