Main-Tauber-Kreis/Lauda. Im Rahmen des Jubiläums „70 Jahre Liebliches Taubertal“ veranstaltet der Tourismusverband eine Oldtimer-Ausfahrt am Samstag, 19. Juni. Startpunkt ist der Marktplatz in Lauda.

„Die Teilnehmer der Oldtimer-Ausfahrt können an diesem Tag den nördlichen Teil der Ferienlandschaft erkunden“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Die touristische Exkursion hat der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden, in welchen Stationen angefahren werden, ausgearbeitet.

Start ist nach der Aufstellung der Fahrzeuge und der Begrüßung der Teilnehmer um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Lauda. Udo Klüpfel wird die Oldtimer bei der Ausfahrt vorstellen. Um 10.30 Uhr wird zum ersten Mal Station am Marktplatz in Tauberbischofsheim gemacht. Bei musikalischer Umrahmung wird hier Hans-Jürgen Pahl die Moderation übernehmen, bevor es um 11.45 Uhr weiter zur zweiten Station Kloster Bronnbach geht. Hier ist ein Stopp mit Klosterführung und Mittagsimbiss vorgesehen.

Ins Bewusstsein rücken

Um 14.30 Uhr werden die schönen Karossen die Altstadt Wertheim durchfahren. Moderiert wird der Korso auf dem Marktplatz von Udo Klüpfel. Nächste Station ist um 15.30 Uhr der Platz vor dem Külsheimer Schloss, wo Hans-Jürgen Pahl die Fahrzeuge vorstellt. Von hier aus geht es schließlich über Dittwar, Heckfeld und Beckstein wieder zurück nach Lauda. „Mit der Oldtimer-Ausfahrt möchten wir das ,Liebliche Taubertal’ wie auch die Weinstraße Taubertal stärker in das Bewusstsein der Menschen rücken“, erläutert Geschäftsführer Jochen Müssig.

Außer der Oldtimer-Ausfahrt umfasst das Schwerpunktthema 2021 weitere besondere Veranstaltungen von Jubiläumskonzerten über Weinproben bis hin zu bewährten Events wie dem „,Autofreier Sonntag“, der Exkursion „Mit dem Bus zum Wein“, der „Dampfzugfahrt“ oder den „Taubertäler Wandertagen“.

Bei der Oldtimer-Ausfahrt teilnahmeberechtigt sind alle Besitzer von mindestens 30 Jahre alten Pkw. Jeder Fahrer muss einen gültigen Führerschein besitzen. Alle Fahrzeuge müssen vorschriftsmäßig versichert sein und ein amtliches Kennzeichen haben. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Fahrzeuge begrenzt. Anmeldeschluss ist am Montag, 17. Mai.

Wie alle Veranstaltungen in den nächsten Monaten, steht auch diese unter dem Vorbehalt der aktuellen Corona-Lage.

Die zur Anmeldung zu dieser Oldtimer-Ausfahrt notwendige Ausschreibung sowie das digital ausfüllbare Nennformular gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim sowie als Download unter www.liebliches-taubertal.de im Bereich Veranstaltungen > Oldtimer-Ausfahrt. Die Unterlagen können auch telefonisch unter 09341/825802 oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de angefordert werden. tlt