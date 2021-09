Mit Auto von Straße abgekommen

Ebenheid. In den frühen Morgenstunden des Sonntags teilte eine Anwohnerin aus Ebenheid mit, dass es eben einen schweren Unfall auf der Odenwaldstraße gegeben hätte. Man hätte um 4.30 Uhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit am Ortsausgang Ebenheid in Fahrtrichtung Rauenberg fahren hören. Nach kurzer Zeit habe es einen lauten Schlag gegeben.

Die alarmierte Polizeistreife konnte jedoch kein verunglücktes Auto an der angegebenen Unfallstelle finden, jedoch mehrere Fahrzeugteile und Spuren die auf einem Unfall schließen lassen. Es wurde ein rotes abgerissenes Kotflügelteil und verschiedene Plastiksplitter eines Pkw aufgefunden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Fahrzeugführer mit seinem Auto nach rechts auf eine Wiese abkam. Nach etwa 150 Metern kam der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt mit seinem beschädigten Pkw.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile wird ein rotes Fahrzeug, vermutlich italienischer Hersteller (Lancia, Fiat, Alfa) gesucht. pol

