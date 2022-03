Miltenberg. Ein 22-jähriger Mann bog am Freitag gegen 22 Uhr mit seinem BMW in Miltenberg von der Luitpoldstraße in die Mainstraße ein. Hierbei verlor er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro.

