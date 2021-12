Mit Alleinstellungsmerkmalen werben

Main-Tauber-Kreis. Etwas altbacken klingt der Name „Liebliches Taubertal“, mit dem die Region touristisch wirbt. Irgendwie nach 70er Jahren und süßem Wein, der längst aus der Mode gekommen ist. Ob sich daran unter Landrat Christoph Schauder etwas ändert, wollten die Fränkischen Nachrichten wissen. „Das ,Liebliche Taubertal’ ist eine fest etablierte Marke, die deutschlandweit anerkannt ist. Darauf sind wir stolz und sehen keinen Anlass, etwas zu ändern“, stellt der Landrat klar.

Ändern will er allerdings etwas an der Zusammenarbeit mit anderen. Er plant eine noch engere Kooperation mit dem Odenwald und der Region Heilbronn-Franken, ohne die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken einzuschränken. Schauder ist überzeugt, das Land Baden-Württemberg werde in den kommenden Jahren Destinationen im eigenen Land stärker unterstützen. Für die Region Heilbronn-Franken werde er 2022 in den Aufsichtsrat der „Tourismus Marketing Baden-Württemberg“ aufrücken. Den Platz hatte zuvor Schwäbisch Hall inne. Er werde dort für die Region Heilbronn-Franken im Allgemeinen und das „Liebliche Taubertal“im Besonderen werben.

Corona hat das Reisen verändert

Die Übernachtungszahlen sind infolge der Pandemie gesunken. Lagen sie 2019 bei mehr als 1,1 Millionen, sanken sie im Corona-Jahr 2020 um mehr als 400 000. „Die Übernachtungszahlen sind zwar zurückgegangen, doch in den Sommern 2020 und 2021 hat der Tourismus geboomt“, stellt der Landrat fest. Er ist sich sicher, dass Corona das Reiseverhalten nachhaltig verändert hat, und es eine Zunahme des Inlandstourismus geben wird. „Wir haben zertifizierte Rad- und Wanderwege, besondere Übernachtungsformen im Weinfass oder im Wildpark. Wir sollten uns um noch mehr Alleinstellungsmerkmale wie innovative Unterbringungsformen für Familien und junge Paare bemühen“, sieht Schauder eine Chance, um noch mehr zu punkten.

Zum Tourismus gehört auch eine gute Erreichbarkeit der Tauberregion. Nicht nur für Auswärtige, sondern auch für Einheimische ist der Öffentliche Personennahverkehr wichtig. Ende des Jahres läuft der Probebetrieb auf der Frankenbahn, den der Landkreis mit gut einer Million Euro unterstützt, aus. Über die Gespräche, die die Landräte Schauder und Dr. Brötel mit dem Amtschef im Verkehrsministerium Berthold Frieß im Juni geführt haben, wurde weitgehend Stillschweigen vereinbart. Schauder sagt nur so viel: „Das Gespräch war sehr konstruktiv und wir haben das Signal erhalten, dass das Land der Raumschaft entgegen kommt. Wir sehen uns auf einem sehr guten Weg. Derzeit gehe ich fest davon aus, dass der Stundentakt nicht Ende 2022 ausläuft, sondern weiter angeboten wird.“ Angestrebt werde eine vom Land finanzierte Dauerlösung und ein attraktiver ÖPNV. hvb