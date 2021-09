Collenberg. Ein Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zwischen Collenberg und Mönchberg einen Pkw überholen. Dabei übersah er allerdings ein in gleicher Richtung fahrendes Auto, welches ebenfalls bereits zum Überholen angesetzt hatte und auf gleicher Höhe war. Beide Fahrzeuge berührten sich an den Seiten, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1